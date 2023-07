Na strednom Slovensku sa začala lyžiarska sezóna. Svah aj vlek sú už pripravené

Atrakcia bude v prevádzke každý júlový a augustový víkend.

LÁTKY. V lyžiarskom stredisku Látky – Prašivá, ktoré sa nachádza priamo v areáli hotela Zerrenpach, sa v sobotu 1. júla začala letná lyžiarska sezóna.

V prvom stredisku svojho druhu na Slovensku si milovníci adrenalínových športov môžu lyžovačku vychutnať aj v čase letných horúčav, konkrétne počas každého júlového a augustového víkendu.

„Návštevníci nášho stredisko sa môžu zalyžovať na upravenom svahu aj v letných mesiacoch. Svah je dlhý 300 metrov a kompletnú lyžiarsku výstroj je možné zapožičať si priamo v požičovni vedľa hotela. Výstroj spolu so skipasom vyjde na 25 eur za hodinu. Lyžiarom je k dispozícii vlek Tatrapoma,“ informuje hotel na svojej webovej stránke, pričom z recepcie dnes pre MY Novohrad potvrdili, že po vlaňajšej premiére bude atrakcia fungovať aj počas týchto letných prázdnin.

„Lyžiarske stredisko je v prevádzke každý víkend od 11.00 do 18.30 hod. Prvý vstup je od 11.00 do 12.30 hod., druhý od 13.00 do 14.30 hod., tretí od 15.00 do 16.30 hod. a štvrtý od 17.00 do 18.30 hod.,“ píše sa na stránke hotela s tým, že čistý čas lyžovania je hodina. „Pätnásť minút pred a po lyžovaní je vyhradených na prezutie.“

Atrakcia má prilákať turistov

Letné lyžovanie na Látkach – Prašivej funguje od minulého leta.

Predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja a tiež tamojších samospráv veria, že práve tento projekt priláka do regiónov Novohrad a Podpoľanie ešte viac ľudí nielen z rôznych kútov našej krajiny, ale aj spoza hraníc.