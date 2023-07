Futsalová Champions League zavíta opäť do Lučenca

UEFA vyhovela požiadavke klubu o usporiadanie predkolovej fázy turnaja. Už o niekoľko dní sa navyše Mimel dozvie mená svojich súperov.

LUČENEC. Záver júna priniesol fantastickú správu. Tá poteší najmä priaznivcov kvalitného futsalu európskeho formátu. Mimel Lučenec bude usporiadateľom jedného z predkôl budúcosezónnej edície futsalovej Ligy majstrov.

Žrebovanie prebehne v Nyone 5. júla

UEFA pred niekoľkými dňami určila hostiteľské mestá pre Futsal Champions League, no a jedným z nich sa stalo centrum Novohradu. Ďalšia sezóna Ligy majstrov bude zahájená už čoskoro, v stredu 5. júla prebehne v Nyone žrebovanie predkôl a hlavných kôl na sezónu 2023/24.

Medzi tímami, ktoré sa predstavia v predkolovej fáze turnaja, je aj Mimel Lučenec. Ten sa mená súperov dozvie už o niekoľko hodín.

"Do edície Ligy majstrov UEFA vo futsale pre ročník 2023/24 sa prihlásilo 55 klubov z 51 krajín, vrátane držiteľa titulu Palma Futsal Mallorca (zaradený ako úradujúci šampión). Kluby začínajú súťaž podľa ich koeficientového poradia. Kluby na 23. až 54. mieste začínajú súťaž v predkole a budú rozlosované do ôsmich skupín po štyri tímy. Pre každý kôš sú vyžrebované tímy rozdelené v abecednom poradí od skupiny A po skupinu H.

Umiestnenie klubu v skupine je určené jeho koeficientom v poradí (okrem držiteľ titulu), ako je uvedené v nižšie uvedenom hodnotení koeficientov 2023/24: 1. miesto: tímy v poradí od 23 do 30; 2. miesto: tímy na 31. až 38. mieste; 3. miesto: tímy na 39. až 46. mieste; 4. miesto: tímy v poradí od 47 do 54. Osem víťazov skupín predkola a najlepší druhý tím predkola sa pripojí k ôsmim klubom v poradí 12 až 15 a 20 až 22 v hodnotení koeficientov súťažiť v hlavnom kole cesty B," znela správa zverejnená na webe Futsalslovakia.sk.

S Lučencom mali dobrú skúsenosť už v minulosti

Podľa tabuľky koeficientov pre nedávno skončenú sezónu 2022/23 patrí tímu Mariána Berkyho v európskom meradle 26. priečka s hodnotou koeficientu 3,250.

Na porovnanie, lídrom tabuľky je portugalský Sporting (75,334), nasledovaný futsalistami katalánskeho veľkoklubu Barcelona (65,500), trojicu top tímov uzatvára ďalší celok z Pyrenejského polostrova – Bencifa Lisabon (55,334).

Každý športový fanúšik však vie, že duely začínajú vždy za stavu 0:0, a že najmä tie s prívlastkom "pohárové" – obzvlášť na medzinárodnej úrovni vzájomných konfrontácií – sú pre kluby veľmi špecifické. Nech už žreb prisúdi Lučenčanom akéhokoľvek súpera, jedno je isté – centrum Novohradu sa môže tešiť na súperov zvučného mena.

"Po úspešnom ukončení predchádzajúcej sezóny 2022/2023 prišla povinnosť nášho klubu, a to vyplniť a zaslať prihlášku do UEFA Champions League, na účasť v ktorej má právo každý majster svojej krajiny. Každý z účastníkov má zároveň možnosť požiadať aj o organizovanie skupinovej fázy, a tak ako aj v minulých rokoch, tak aj tentokrát sme si podali žiadosť aj s tým, že by sa turnaj odohral v Lučenci. Zástupcovia UEFA sa zrejme po dobrých skúsenostiach z minulých rokov rozhodli opäť dať príležitosť nášmu mestu a nášmu klubu na zorganizovanie tohoto podujatia. Mňa osobne veľmi teší, keď môžeme ľuďom a fanúšikom z nášho mesta a širokého okolia priniesť do Lučenca športový zážitok na tej najvyššej úrovni. Zároveň verím, že si ten týždeň v ŠH Arena užijú naplno a opäť budú pre našich hráčov veľkou podporou a pomôžu im k postupu do ďalšej fázy," vyjadril sa exkluzívne pre my novohrad.sme.sk Jozef Kamenský, manažér Mimelu Lučenec.