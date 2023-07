Rok Bieleho Žeriava: 168 medailí a Pavel Strhársky v pozícii čestného prezidenta

"Výsledky, ktoré všetci dosahujeme, mi dávajú pocit, že to robíme dobre," obzrel sa prvým rokom existencie klubu šéftréner Ján Gašperík.

LUČENEC. Prvé zmienky o novom športovom karate klube, ktorý sa v našom meste vyformoval, sme čitateľom nášho týždenníka a webu priniesli približne pred rokom. Aj napriek mladému "veku" Bieleho Žeriavu sa tímu zanietencov okolo šéftrénera Jána Gašperíka podarilo uspieť v množstve domácich aj zahraničných súťaží, a to neraz v silnej medzinárodnej konkurencii.

Mladí bojovníci v kimonách prednedávnom prešli slávnostným aktom páskovania, počas ktorého bol za čestného prezidenta klubu menovaný zakladateľ karate v našom meste.

Počet členov klubu za rok existencie Hakutsuru úctyhodne rozrástol. Karatisti, rodičia a tréneri vytvorili skvelú partiu. (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Napriek oficiálnemu uzavretiu tohoročnej súťažnej sezóny nebudú členovia Hakutsuru otáľať ani počas prázdnin.

Tréneri avizujú až dvojitú porciu letného kempu. Viac nám v obsiahlom rozhovore prezradil zakladateľ karate klubu Biely Žeriav Ján Gašperík.

P. Strhársky (v čiernom, tretí zľava) sa prednedávnom stal čestným prezidentom klubu (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Pán Gašperík, približne v tomto období oslavuje karate klub Hakutsuru Biely Žeriav prvé "narodeniny". Ako hodnotíte rok existencie klubu?

Prežili sme veľmi dynamické obdobie, aj ja ako tréner, aj ľudia v našom tíme Bieleho Žeriava. Naskočili sme na rozbehnutý vlak súťaží, prípravy, vzdelávania. Bolo to náročné, hektické obdobie, ale teraz, na záver sezóny, môžem úprimne skonštatovať, že to všetko dopadlo nad naše očakávania a na výbornú.

Partii zanietencov okolo Jána Gašperíka sa podarilo vytvoriť v novom klube pohodovú atmosféru, ktorá spolu s tréningami prináša deťom medailové "ovocie". (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Medailová bilancia vašich zverencov je úctyhodná. Demonštruje to viac než stovka získaných cenných kovov z domácich či zahraničných súťaží v karate. Čomu pripisujete tento úspech, navyše tak mladého a stále sa formujúceho karate klubu?

Keď sme sa na jeseň s našimi karatistami pustili do súťažnej sezóny, stáli sme nohami na zemi, nechceli sme mať veľké očakávania. Urobili sme však maximum pre to, aby sme boli dobre technicky aj kondične pripravení. Nekonečný záujem našich zverencov o vzdelávanie sa, zdokonaľovanie a zdravú súťaživosť nás nenechali chladnými.

Dobrá nálada a pohoda v klube, ruka v ruke s priateľstvom medzi členmi, nám umožnili ľahšie realizovať môj tréningový plán a celkovú prípravu na sezónu. Už v jej úvode sa nám podaril husársky kúsok, keď sa štyria naši bojovníci stali päťnásobnými víťazmi na novembrovom Eurocupe v chorvátskej Poreči. Až teraz, na konci sezóny, sme sa rozhodli zbilancovať všetky naše úspechy od jesene 2022.

Disciplína, pokora a rešpekt - aj to sú piliere, na ktorých stavajú karatisti Bieleho Žeriavu (zdroj: archív Jána Gašperíka)

S hrdosťou, ale pokorne konštatujem dovedna 168 pódiových umiestnení, 47 celkových víťazstiev zo slovenských, ako aj medzinárodných súťaží, či viac než desiatku významných titulov...

Je to niečo úžasné a ja som za to vďačný každému členovi klubu, celému nášmu tímu, ako aj rodičom, ktorí svoje deti veľmi podporujú.

S blížiacim sa časom letných prázdnin stihol klub participovať na niekoľkých významných udalostiach. Jednou z nich bolo tzv. páskovanie karatistov. Môžete nám o tom prezradiť viac?

Záver sezóny, okrem množstva súťažných aktivít, bol v príprave zameraný aj na skúšky technickej vyspelosti, tzv. páskovanie. Každému karatistovi, ako odmena za jeho prácu a napredovanie, je umožnené predstúpiť pred komisiu vyšších technických stupňov, ktorú vedie skúšobný komisár slovenského zväzu karate.

Jeden z významných okamihov karate klubu Hakutsuru Biely Žeriav... (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Každý žiacky stupeň KYU alebo majstrovský stupeň DAN , má predpísané techniky, súborné cvičenia, ako aj kondičnú pripravenosť, ktorú musí pred komisiou odprezentovať v tej najlepšej forme. Pokiaľ uvedené zvládne, na záver skúšok je mu udelený vyšší technický stupeň.

V prípade žiackych stupňov príprava na takéto páskovanie trvá niekoľko mesiacov až rok, v prípade majstrovských stupňov príprava na skúšku trvá roky. Karate je bojové umenie na celý život, preto ak sa niekto rozhodne získať prvý čierny pás, určite ho nezíska skôr ako za desať rokov intenzívneho tréningu.

Mladí bojovníci na sebe chcú neustále pracovať a športovo napredovať. (zdroj: archív Jána Gašperíka)

Hodnotným a inšpiratívnym podujatím, ktoré sa nieslo v réžii Bieleho Žeriavu, bolo aj predstavenie zakladateľov karate športu v Lučenci členom vášho klubu. Pozvanie prijali páni Strhársky a Borguľa...

Počas nášho páskovania sme mali tú česť predstaviť našim členom zakladateľov karate v Novohrade – Shihana Pavla Strhárskeho a Senseia Miroslava Borguľu. Len vďaka nim sme všetci mohli s hrdosťou v karate gi / odev karatistu so zanietením počúvať o histórii a počiatkoch karate v našom regióne.

Bez Pavla Strhárskeho, ako aj Miroslava Borguľu by sme dnes, takmer 55 rokov od založenia druhého najstaršieho krúžku karate na Slovensku, nebilancovali také úžasne výsledky Bieleho Žeriava.

Obaja títo majstri stáli roky pri mojich karate počiatkoch, ako aj súťažných vrcholoch. Dali mi veľmi silný základ, priblížili ma k hlbšiemu vnímaniu karate, umožnili mi týmto bojovým umením rozvinúť lásku na celý život. Za to som im veľmi vďačný a prechovávam k ním veľkú úctu.

Práve o pánovi P. Strhárskom sme sa dozvedeli, že mu bol udelený 7. dan. Zároveň sa stal čestným prezidentom vášho klubu...

Pavlovi Strhárskemu bol najvyššími predstaviteľmi Slovenského zväzu karate (SZK) za jeho celoživotné dielo a prínos do karate udelený 7. dan a k nemu prislúchajúci majstrovský titul Shihan.

Je to jeden z najvyšších udelených stupňov vôbec. Sme hrdí, že takáto osobnosť prijala návrh výkonnej rady Karate Hakutsuru Biely Žeriav, na menovanie Shihana Pavla Strhárskeho do funkcie čestného prezidenta nášho klubu.

K dôležitým míľnikom v procese napredovania Hakutsuru bolo tiež prijatie pozvania a vystúpenie zakladateľov karate v IAIDO, teda v umení boja s mečom.

Pred štyrmi rokmi mi majster Yoshio Kuba z Okinawi vysvetlil, prečo by mal každý držiteľ čierneho opaska ovládať boj s aspoň dvomi tradičný zbraňami. Zobral som si to k srdcu a rozhodol som sa postupne do tréningov zakomponovať aj výučbu boja s BO / palica / Kama / kosák / alebo Sai / trojzubec/.

Jeden z našich mladých trénerov je niekoľkonásobným majstrom Slovenska a medailistom z ME v týchto tradičných zbraniach. Shihan Strhársky je držiteľom majstrovského stupňa aj umení boja s mečom IAIDO, preto sa veľmi tešíme možnosti trénovať a priučiť sa boja s mečom pod jeho vedením.

Vieme o vás, pán Gašperík, že trénovania a celkového manažmentu okolo klubu sa aktuálne aj vzdelávate. Zvyšujete si trénerskú kvalifikáciu. Akým spôsobom to prebieha a ako dlho takéto vzdelávanie trvá?

Pri tejto otázke sa musím zhlboka nadýchnuť a zamyslieť... Je to veľmi náročné, ale zároveň aj nevyhnutné neustále sa vzdelávať, rozširovať svoje vedomosti a pritom manažovať celú činnosť klubu.

Momentálny trend aj v športovom karate je neúprosný, vzdelanie kvalifikácie trénera karate je nepostačujúce. Ak chcete, aby vaši zverenci dosahovali výsledky, musíte mať okolo seba silný tím. Mentálny či kondičný koučing je nevyhnutnou súčasťou napredovania klubu, ako aj jednotlivca. Ak nenaskočíte na túto vlnu, nemáte šancu medzi žralokmi v karate.

Moju trénerskú kvalifikáciu kondičného trénera SAKT-u a trénera karate SZK, si už druhý rok rozširujem o trénerstvo karate so zameraním na talentovanú mládež. Verím, že ho úspešne v roku 2024 aj ukončím. Popri tom sa musím neustále zúčastňovať vzdelávania ako rozhodca SZK, a tiež technicky rásť, pre zvýšenie mojej triedy skúšobného komisára.

Našťastie mám okolo seba úžasný tím ľudí a moju manželku a syna, ktorí obaja trénujú a sú neoddeliteľnou súčasťou môjho karate. Výsledky, ktoré všetci dosahujeme, mi dávajú pocit, že to robíme dobre, a tá energia z toho plynúca, mi dáva veľa síl, aby som všetko s ľahkosťou zvládol.

Množstvo športových klubov ponúka možnosti, ako napredovať a športovo rásť, aj počas prázdnin. Zachytili sme, že Hakutsuru Biely Žeriav v tomto nie je výnimkou. Prezraďte novohradskej verejnosti - aké bude leto v znamení vášho karate klubu?

Keďže nechceme, aby naši zverenci, ktorí dosiahli slušnú súťažnú úroveň, počas prázdnin, upadli kondične aj technicky, v klube sme sa rozhodli, že zrealizujeme dva turnusy Karate Camp-u Bielych Žeriavov.

Ide vlastne o denný intenzívny karate tábor v Lučenci. Počas celého týždňa v júli aj v auguste budú naši karatisti trénovať trikrát počas dňa karate. Budú mať možnosť učiť sa nové techniky v karate, naučiť sa pracovať s BO - palicou, budeme si robiť ukážky boja s mečom, trénovať v prírode, v lese, na priehrade. Na ihrisku si zahráme basketbal alebo futbal...

Popri tom sa niečo naučíme o histórii karate. Pozrieme si kultový film 36 komnát Shaolinu alebo dokument o histórii slovenského karate. Záver osviežime opekačkou a večernou diskotékou.

Proste, budeme sa snažiť deťom spríjemniť prázdniny a vytvoriť v nich ešte bližší vzťah ku karate, ktorý sa možno časom zmení k láske na celý život.