Majstrovské Superfinále: Prezliekanie vo vlaku a desať minút na rozcvičku

Už vlaňajšie 4. miesto bolo úspechom, titul slovenských majsteriek vo vybíjanej je však výnimočný. Podľa slov trénerky si prvenstvo na M-SR jej zverenkyne zaslúžili.

Čítajte už teraz, alebo v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny - v predaji od utorka 4. júla 2023.

ŠAMORÍN / LUČENEC. Podobne ako vlani, aj v roku 2023 pripadlo Superfinále Školského športu na 13. a 14. júna. Podujatie, ktoré je zároveň ekvivalentom majstrovstiev Slovenska (M-SR) žiakov a žiačok základných škôl, zahŕňa rozmanité spektrum individuálnych disciplín a kolektívnych športov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Víťazky tohoročných M-SR (Superfinále Školského športu) vo vybíjanej (zdroj: archív Agáty Jankovej)

Po roku malo na republikovej úrovni súťaže opäť zastúpenie aj centrum Novohradu. Reprezentácia školy a regiónu sa napokon ukázala ako majstrovská.

Nepríjemnosti pred súťažou vyvážili víťazné ťaženia

Skončilo to tak dobre a výnimočne, ako zle to celé začalo. To je azda najvýstižnejšia charakteristika tohoročného Superfinále v podaní hráčok vybíjanej.

Trénerka Agáta Janková je na svoje zverenkyne právom hrdá (zdroj: archív Agáty Jankovej)

"Do Šamorína nie je možné cestovať priamymi spojmi, ale len s niekoľkými prestupmi. No a tá cesta bola skutočne dobrodružná... Prvý prestup vo Zvolene sme ešte časovo zvládli, ale ďalší v Bratislave – kvôli meškaniu rýchlika – už nie. Museli sme čakať hodinu na nasledujúci osobák. Aby to bolo ešte napínavejšie, tak kvôli poruche na trase Bratislave-Nové Mesto, sme meškali ďalších 35 minút. Intenzívne som telefonovala s organizátormi aj s rozhodcami, ktorí nás ubezpečili, že posunú naše zápasy na neskôr," poodhalila dianie pred Superfinále telocvikárka Agáta Janková.

Niekoľko dievčat si "strihlo" aj výzvu v podobe Nočného behu - Dominika Chudá (druhá napravo) dokonca získala medailu. (zdroj: archív Agáty Jankovej)

Jej zverenkyne, reprezentujúce lučenecké Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy a Banskobystrický samosprávny kraj, tak nemali veľa času na prípravu pred skupinovou fázou turnaja. Na duely v utorkovej (13. 6.) B-skupine sa museli prezliekať do dresov ešte vo vlaku, pričom na rozcvičku mali len desať minút. Víťazky obvodného, okresného, regionálneho kola a majstrovstiev okresu to však nerozhodilo. Po dvoch výhrach a jednej prehre sa prepracovali do stredajšej (14. 6.) finálovej skupiny.

Zápasové nasadenie Lučenčaniek na M-SR. (zdroj: archív Agáty Jankovej)

V nej sa zišlo kvarteto najlepších škôl – zástupkýň štyroch rôznych krajov: Žilinského, Trenčianskeho, Trnavského a Banskobystrického. Zohratý a po vlaňajšom 4. mieste aj patrične motivovaný tím vybíjanárok z Lučenca nenechal nič na náhodu a zdolal všetky svoje súperky. Po skončení posledného duelu tak bolo jasné, že titul republikových majsteriek vo vybíjanej v školskom roku 2022/2023 poputuje do centra Novohradu. A zaslúžene.

Zodpovedná príprava sa vyplatila

Dievčatá sa podľa slov koučky Jankovej na všetky zápasy pripravovali v rámci hodín telesnej a športovej výchovy v triedach príma a sekunda, a to už od začiatku školského roka rôznymi hernými činnosťami, pohybovými hrami a modelovanými zápasmi.

"Keďže som absolvovala s družstvom všetky predkolá – od majstrovstiev okresu, cez región až po majstrovstvá kraja – môžem skonštatovať, že v šamorínskom Superfinále sa zišli skutočne tie najlepšie družstvá z celého Slovenska. Aj preto som už od začiatku apelovala na dievčatá v tom zmysle, že kto chce ísť do Šamorína len na výlet, môže vystúpiť a vrátiť sa domov, pretože ja tam idem s nimi vyhrať.

S ocenením, ktoré drží v ruke kapitánka tímu Majka Póchová. (zdroj: archív Agáty Jankovej)

Som veľmi hrdá na celé družstvo, lebo jeho formovanie sa začalo už v predošlom školskom roku. Bola to sústredená príprava dievčat z terajšej tercie a terajšej sekundy, ktoré sa vo vlaňajšom Superfinále umiestnili na krásnom 4. mieste. Tento školský rok mali sekunďanky už skúsenosti z minulého ročníka a vedeli strhnúť prímanky k výbornému výkonu. Celé družstvo si veľmi dobre rozumelo, dievčatá sa navzájom podporovali, ´hecovali´ a pomáhali si. No a musím vyzdvihnúť aj disciplinovanosť a dodržiavanie dohodnutých taktických pokynov, ktoré prispeli k úspechom počas celej šnúry zápasov od majstrovstiev okresu až po triumf na majstrovstvách Slovenska," nešetrila na záver slovami chvály k prístupu svojich zverenkýň skúsená telocvikárka Agáta Janková.

Dievčenský tím vybíjanej reprezentujúci GBST (BBSK): Mária Póchová, Jela Mešová, Nela Ondrejovičová, Emília Schedlingová, Nela Kuricová, Alexandra Koristeková, Sára Dobrová, Lea Véghová, Vievien Kokavcová, Sára Malčeková, Michaela Jureňová, Natália Ďurčíková, Dominika Chudá, Dominika Fekiačová, Nina Síkelová