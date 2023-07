Bezplatné parkovanie v okresnom meste sa končí, na Slovensku bolo zriedkavosťou

V meste budú štyri lokality s plateným parkovaním.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Jedným z mála okresných miest Slovenska, kde sa za parkovanie doteraz neplatilo, bola Rimavská Sobota.

V týchto dňoch sa to však mení a v meste pribudne niekoľko lokalít, kde vodiči za odstavenie vozidiel zaplatia.

Zmenu umožnilo nové všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zónach mesta Rimavská Sobota, ktoré poslanci schválili na svojom zasadnutí koncom júna.

Podľa neho budú v meste štyri lokality s plateným parkovaním.

Pribudla Jánošíkova ulica

Pôvodne navrhovanými spoplatnenými zónami bolo Hlavné námestie, parkovisko na Ulici Kálmána Mikszátha pri budove Sociálnej poisťovne a rekreačná oblasť Kurinec.

„Samozrejme, potom v blízkej budúcnosti môžu byť pridané aj ďalšie zóny podľa potreby, alebo podľa návrhov samosprávy,“ uviedol na zasadnutí János Csordás z referátu stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy Mestského úradu Rimavská Sobota, ktorý návrh VZN predkladal.

Ako reagoval poslanec Zoltán Cziprusz, ak by sa schválilo platené parkovanie na Hlavnom námestí a len zhruba sto metrov vzdialené parkovisko pri pošte na Jánošíkovej ulici by zostalo bezplatné, spôsobilo by to na ňom problémy a počas dňa by bolo preplnené.

„Automaticky ho zablokujeme a ľudia tam nebudú vedieť zaparkovať, keď pôjdu na poštu,“ zdôraznil poslanec.

Na jeho slová reagoval primátor Jozef Šimko.

„Ak dáme parkovacie automaty aj ku pošte, tak sa zase parkujúci presunú na vedľajšie ulice. Uvidíme, čo nám prinesie prax, postupne to môžeme zmeniť. Myslím si však, že je namieste, aby sme parkovné zaviedli, pretože napríklad Hlavné námestie je preplnené,“ skonštatoval Šimko.

Spomenul tiež, že parkovacie automaty budú mestu dodané až okolo 15. júla, pretože sa objavili určité problémy na strane dodávateľa.

Poslanci napokon Czipruszov návrh tesnou väčšinou schválili a parkovisko na Jánošíkovej pridali medzi platené zóny.

Práca navyše pre mestských policajtov

Vjazd a výjazd zo zón s plateným parkovaním v Rimavskej Sobote bude označený príslušnými dopravnými značkami.

V súvislosti s novým spôsobom regulácie parkovania budú musieť byť tiež vymenené pôvodné značky v novo vytvorených zónach.

Poslancovi Ivanovi Hazuchovi sa v tejto súvislosti nepáčila skutočnosť, že samospráva ešte pred schválením VZN objednala nové značky aj parkovacie automaty.

„To znamená, že sme v úlohe štatistov, že už nám neprichodí iné, len to odhlasovať, keď sa už objednali veci,“ podotkol.

Poznamenal tiež, že spoplatnenie parkovania pridá ďalšiu prácu mestským policajtom, ktorých je v meste aj tak málo a majú veľa roboty. Podobne sa vyjadril aj poslanec Tomáš Sliva.

S ich slovami súhlasil i náčelník rimavskosobotskej mestskej polície Peter Berecz. Ako dodal pre MY Novohrad, určite to policajtom pridá veľa práce.

„Zatiaľ sa ešte len oboznamujeme s pozmeneným schváleným znením VZN a na základe toho sa zariadime. Nie je to pre nás úplne nová situácia, pretože aj pred rokmi bolo v Rimavskej Sobote platené parkovanie a máme s tým nejaké skúsenosti,“ ubezpečil náčelník.

Rokovanie s týždňovou prestávkou

Postup samosprávy pri koncipovaní VZN na zasadnutí kritizoval hlavný kontrolór Mikuláš Csirmaz.

Upozornil, že mestu poslal šesť pripomienok, v ktorých namietal proti niektorým častiam návrhu.

„Na tieto pripomienky som nedostal odpoveď, tým pádom je porušený zákon,“ podotkol s tým, že v prípade schválenia VZN by napokon celá záležitosť mohla skončiť na prokuratúre.

Aj z tohto dôvodu nakoniec poslanci o VZN finálne rozhodovali až na pokračujúcom zasadnutí o týždeň neskôr, po zakomponovaní pripomienok. Ocenil to aj hlavný kontrolór.