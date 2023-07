Dedina aj kraj chcú zatraktívniť geografický stred Slovenska, papierovačky trvajú už tri roky

Najnovšie vstúpili do hry archeológovia.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ. Geografický stred Slovenska sa dočká dôstojného označenia. Podľa Pavla Zajaca, starostu Ľubietovej, je stav pôvodného už v žalostnom stave.

Na vrchu Hrb, týčiacom sa v najsevernejšej časti Chránenej krajinnej oblasti Poľana, plánujú postaviť aj vyhliadkovú plošinu, ktorá by prilákala výletníkov a prispela tak k rozvoju cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji.

Materiál na mohutné zalesnené bralo vynosili ešte v júni. Pomohli aj dobrovoľníci. Kraj avizoval, že v najbližších dňoch budú vyhliadka aj sedenie postavené.

Do hry však vstúpili archeológovia.

„Už roky vybavujeme to, čo sme schopní postaviť za dva dni. Je to až smiešne. Od ochranárov povolenie máme, avšak teraz sa ozvali archeológia. Vraj ide o významné archeologické nálezisko. Takže sme aj v tomto prípade požiadali o povolenie. Akonáhle obdržíme kladné stanovisko z Krajského pamiatkového ústavu, začneme stavať,“ uviedol starosta pre MY Novohrad v utorok 4. júla.

„Vrch Hrb s výškou 1255 metrov nad morom je dominantou viacerých náučných chodníkov, napríklad vyhľadávanej Rudnej magistrály. Láka aj výnimočnou polohou, pretože je oficiálne vytýčeným geografickým stredom našej krajiny,“ informovala Zuzana Jóbová, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus s tým, že spomínaná aktivita by nemala znamenať len zatraktívnenie Národnej prírodnej rezervácie Ľubietovský Vepor, ale tiež prispieť k zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov.

Zábradlie s panoramatickými mapami

„Kraj skalného brala má zabezpečiť zábradlie, na ktorom budú uchytené panoramatické mapy. Čelá konštrukcia bude zhotovená z kvalitného agátového dreva, takže zapadne do prírodného prostredia,“ priblížila Barbora Rekšáková, koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. Verí, že projekt podporí cestovný ruch v menej navštevovanom kúte Banskobystrického kraja.