V 7. lige ObFZ Lučenec bude 14 tímov, v zostave je aj staronový účastník

Zväz skompletizoval zloženie oblastnej súťaže dospelých.

LUČENEC. Zloženie nového ročníka siedmej ligy Oblastného futbalového zväzu Lučenec je známe.

Pre mynovohrad.sme.sk to potvrdil sekretár Štefan Pastorek s tým, že liga bude mať rovnaký počet účastníkov ako v ročníku 2022/23. „Prihlásilo sa štrnásť mužstiev. Predpokladáme, že tento počet bude konečný,“ ozrejmil sekretár.

V lučensko-poltárskej lige budú hrať Hrnčiarske Zalužany, Stará Halič, Podrečany, Uhorské, Kokava nad Rimavicou, Santrio Láza, Cinobaňa, Ružiná, Divín, Vidiná, Halič, Mýtna a Biskupice.

Staronovým účastníkom sú Panické Dravce, ktoré sa na futbalovú mapu vrátili po ročnej prestávke.

„Sme veľmi radi, že futbal v Panických Dravciach pokračuje. Privítali by sme užšiu formu spolupráce s okolitými obcami, napríklad s Veľkou nad Ipľom, kde je lepšie zázemie. Dúfame, že dospejú k nejakej forme dohody. Blízko sú aj Rapovce, ktoré sú futbalovo neaktívne, takže je dobré, že túto časť okresu máme pokrytú aspoň jedným mužstvom,“ zhodnotil Pastorek.

Kluby mohli tímy dospelých prihlásiť do stredajšej polnoci (5. 7.), no keďže aktív je naplánovaný na koniec mesiaca, dvere do súťaže sú stále otvorené.

Štefan Pastorek prezradil, že niektoré obce prejavili záujem o obnovenie futbalovej činnosti.