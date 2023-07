Junior ukončil úspešný ročník na turnaji v Michalovciach

Domov sa nevrátili s prázdnymi rukami.

LUČENEC – Džudo klub Junior Lučenec ukončil súťažný školský rok vo veľkom štýle. Početná výprava sa koncom júna predstavila na medzinárodnom turnaji v Michalovciach, na ktorom súťažilo vyše 400 pretekárov z 9 krajín. Junioru sa podarilo uchmatnúť si kopu cenných kovov.

„Miriam Antony (super mini do 27 kg) si pripísala iba svoju druhú účasť na medzinárodnom turnaji a napriek tomu si odniesla bronz. Na tretie miesto sa cez opravy dostal aj Leonard Greguš (super mini do 25 kg). Matej Čeman (super mini do 32 kg) s dvomi výhrami a dvomi prehrami ukončil turnaj na piatej priečke,“ začal tréner Junioru Michal Bokor.

Novohradský klub mal zastúpenie aj v kategórii mini. Vo váhe do 35 kg štartovali Tamara Ďalogová a Edina Gajdošová, ktoré sa stretli v úvode. Tam sa viac darilo druhej menovanej a hoci sú najlepšie kamošky, na tatami si nič nedarovali. Gajdošová napokon obsadila zlatú priečku a Ďalogová si odniesla bronz.

Veľmi pekný výkon podľa trénera podala Sophia Szmudová (do 38 kg), ktorá podľahla súperke len vo finále a skončila druhá. Víťazný vstup do turnaja mal aj Tomáš Caban (do 46 kg), no v semifinále na súpera nestačil. Bitku o bronz však nepodcenil a skončil tretí.

Ďalšie zlato z mini zabezpečil Marcel Pivarči (do 23 kg) a cinklo to aj vo váhe do 42 kg, kde nastúpili až traja reprezentanti Junioru – Erik Gajdoš, Oliver Tompa a Noel Skladivík. Tompa zo skupiny nepostúpil, Gajdoš vybojoval bronz a Skladivík sa postavil na stupienok s číslom 2.

Za Junior nastúpili aj staršie žiačky a žiaci. Ema Danišová (do 52 kg) po troch víťazstvách prehrala vo finále a odniesla si striebro, o stupienok nižšie skončil David Farkaš (do 73 kg). Krištof Ľalík (do 55 kg) nemal úspešný víkend a na turnaji sa neumiestnil. Peknými výkonmi sa prezentoval Filip Nemčický (do 66 kg), ktorý so štyrmi víťazstvami a jednou prehrou vo finále obsadil druhé miesto.