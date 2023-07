FOTO: Milan Škriniar sa oženil. Na svadbe na Haličskom zámku nechýbali známe tváre

Úspešný futbalista si vzal dlhoročnú partnerku Barboru Hrončekovú.

HALIČ. Milan Škriniar po podpise s parížskym Saint Germain urobil ďalší dôležitý životný krok. Dvadsaťosemročný obranca vstúpil do manželského zväzku s partnerkou Barborou Hrončekovou.

Stalo sa tak v rímskokatolíckom kostole v obci Halič pri Lučenci (8. 7.), kde sa uskutočnil svadobný obrad. Sprievod do areálu priviedol práve úspešný futbalista, nevestu priviezol veterán.

„Sú to veľmi veľké emócie. Neviem to opísať ani vstrebať. Slzy šťastia, plač. Je to krásne, dá sa to prirovnať k narodeniu dcérky. Som veľmi šťastný,“ povedal po obrade Škriniar.

Aj toto sa dočítate: - prečo sa mu zapáčila Halič - ktorí futbalisti prišli na svadbu - ako vníma prsteň na ruke + fotky pred a po sobáši

Na otázku, či väčšiu nervozitu cítil pri podpise kontraktu s PSG alebo na konci sobáša odpovedal s úsmevom: „Teraz.“