Pri Ožďanoch narazil kamión do osobného auta, vodička skončila v nemocnici

Šofér nákladiaka zrejme dostatočne nesledoval situáciu na ceste.

Šéfredaktorka - MY Novohrad

Kamión narazil do osobného auta. (Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

OŽĎANY. Policajti aktuálne zisťujú príčiny aj bližšie okolnosti nehody, ku ktorej došlo v pondelok 10. 7. ráno pri Ožďanoch.

Kamión tu narazil do osobného auta, ktorého vodičku museli po udalosti previezť do nemocnice.

"Na tiesňovú linku sme prijali informáciu o nehode na ceste R2. Maďarský kamión narazil do Porche Cayenne, ktoré viedla 36-ročná vodička. Vodič kamiónu pravdepodobne dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke a nedobrzdil nákladné auto. Zozadu narazil do osobného auta," priblížili ochrancovia zákona s tým, že zranená šoférka bola z miesta nehody prevezená do nemocnice.

"Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s dobou liečenia nad 42 dní," dodali policajti.

V súvislosti s nehodou začali trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.