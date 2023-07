Úkaz medzi lekármi. Karol Mika má 96 rokov a stále ordinuje, na dôchodok nepomýšľa

Vitálny lekár sa nevyhol konšpirátorom.

BANSKÁ BYSTRICA. „Je to milosť Božia,“ odpovedal 96-ročný lekár Karol Mika na otázku, ako je možné, že v takom úctyhodnom veku stále ordinuje. Denne prichádza do svojej banskobystrickej ambulancie, aby liečil svojich pacientov.

O slovách, že svoju prácu vníma ako poslanie, nemožno pochybovať. Medzi praktickými lekármi je vzhľadom na svoj vek skutočným unikátom.

A o zaslúženom odpočinku na dôchodku zatiaľ vôbec neuvažuje. „Mohol by som skončiť trebárs aj hneď, ale stále cítim potrebu pomáhať ľuďom. Uvidím, dokedy mi to Pán Boh umožní,“ dodá optimizmom a aj humorom sršiaci doktor. Jeho vitálnosť mu môžu závidieť nielen rovesníci, ale aj mladší kolegovia.

Aj jeho si na mušku zobrali konšpirátori

Skúsený lekár uznáva pokrok v modernej medicíne, sleduje novinky, o odborníkoch vyvíjajúcich nové medikamenty sa vyjadruje pochvalne.

„Sú to študovaní ľudia, kapacity. Ich práca tiež zachraňuje ľudské životy. Vážim si ich,“ hovorí Mika na margo vývoja a výroby farmaceutických produktov. Najmä vakcínam prikladá veľký význam.

„Zachránili milióny životov. A to nielen počas koronavírusovej pandémie,“ zdôraznil.

Preto ho mrzí, keď konšpirátori šíria rôzne dezinformácie, v ktorých ľudí zavádzajú, zastrašujú, znevažujú prácu odborníkov aj lekárov. Žiaľ, aj on sa stal ich terčom.

„Sestrička mi ukázala, čo v mojom mene píšu na Facebooku. Nestalo sa to po prvýkrát. A čo mám robiť? Chcel som sa brániť, no právnik mi povedal, či chcem minúť celý majetok a aj tak nič nevyhrám,“ vyjadril sa Mika na margo jedného z hoaxov, v ktorom zneužili jeho meno.

„Niekto sa tváril, že so mnou urobil rozhovor, avšak celé to bol výmysel. To, čo bolo v texte na začiatku, nesúviselo s jeho koncom. Gramatika hrozná, štylistika tiež. Napokon z toho bola reklama nejakého preparátu,“ ozrejmil obetavý lekár.

Lekár Karol Mika má na konte odborné publikácie, spolupracoval s časopismi, prednášal študentom a predovšetkým liečil pacientov. (zdroj: Marcela Ballová)

Nad výmyslami dezinformačnej scény dnes už iba mávne rukou. Vie, že vojna proti nej je ako boj s veternými mlynmi. Potvrdilo sa mu to najmä v čase koronovírusovej pandémie, keď konšpirátori z očkovania spravili čipovanie či dokonca riadené vyhlaďovanie ľudstva.

„Také čosi môžu písať len úplní analfabeti, ktorí nepochopia princípy vedy. Mimochodom, veľakrát na pochopenie nepotrebujeme ani medicínske vzdelanie. Stačí zdravý sedliacky rozum. Ako som už spomenul, očkovanie zachránilo milióny ľudských životov. Reči o vykynožení sveta sú jednoducho absurditami, rovnako, ako v týchto dňoch dezinformácie o smrtiacich liekoch,“ vyjadril sa Mika s tým, že webová gramotnosť je skutočne dôležitá.

„Internet je zdrojom dobrých informácií, no nájde sa tam aj veľa odpadu. Veľakrát nebezpečného.“

Ako študent maľoval kravaty, išli na dračku

Karol Mika sa vždy spoliehal na vedu a výskumom podložené fakty. Pri stanovení diagnóz sa nemýli. Dokonca ani v čase svojej mladosti, keď po nočnej službe nastupoval rovno do dennej. „Veruže som bol ako vyžmýkaný citrón,“ podotkol rodák zo Starých Hôr, ktorý lekársku fakultu Univerzity Komenského absolvoval v roku 1955.

Veľmi dobre mu to išlo nielen so zdravotníckymi nástrojmi, ale aj s perom. Na konte má nielen odborné publikácie, venoval sa aj beletristickej činnosti. Tiež stál pri zrode časopisu Slovenský lekár, podieľal sa na tvorbe časopisu Naše liečivé rastliny.

Mimochodom, ako vysokoškolák zúžitkoval aj svoje umelecké vlohy.

„Oženil som sa 1. októbra 1949. Na druhý deň som nastupoval na vysokú školu. Ak si niekto myslí, že som sa musel ženiť, mýli sa. Prvá dcérka sa nám narodila až dva roky po svadbe,“ spomenul vitálny senior a dodal, že sa musel začať poriadne obracať, pretože jediné štipendium, ktoré dostal, bolo prospechové. No nikdy svoje rozhodnutie neoľutoval. Vedel, že sa musí spoliehať len na seba, pretože rodina ho finančne podporiť nevedela.

„Maľované kravaty boli v tom čase veľkým hitom. Tak som ich začal maľovať, aj keď to spočiatku vôbec nebolo jednoduché. Bol o ne záujem, dobre išli na odbyt. A tiež som mal veľké šťastie na manželku. S každou korunou vedela dobre zaobchádzať. Ak to mám porovnať, tak v tom čase som ako študent zarábal viac, ako zarábam dnes ako lekár,“ zamyslel sa doktor, spod rúk ktorého vychádzali aj originálne maľované šatky.

V manželke našiel oporu aj dobrú gazdinú

Karol Mika je ako chodiaca encyklopédia a kronika zároveň. Okrem toho je vynikajúcim rozprávačom a pri spomienkach na časy dávno minulé poslucháčov vtiahne do deja, ktorý akoby sa odohrával práve dnes.

Je plný napínavých, poučných aj komických situácií.