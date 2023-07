Dlhoročný kapitán extraligistu končí. Dám prednosť mladším, tvrdí Simeon Jackuliak

Hoci basketbalu nedáva zbohom, s hráčskou kariérou sa lúči.

LUČENEC. Začínal v mládežníckych kategóriách legendárneho BK ESO, pôsobil v juniorke Handlovej i Banskej Bystrice a profesionálnu kariéru medzi mužmi odštartoval v MBK Lučenec. Práve novohradskému basketbalu venoval Simeon Jackuliak svoje najlepšie športové roky.

Lučenčanov viedol z postu kapitána a u fanúšikov sa zapísal ako srdciar a lokálpatriot.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V uplynulom súťažnom ročníku však na palubovkách nečakane chýbal. BKM Lučenec tak odohral sezónu bez známeho rozohrávača, ktorý sa vydal novou cestou. Tvrdí, že hoci basketbal miluje, jeho súťažná kariéra je na konci a na palubovky sa už zrejme nevráti.

Simeon Jackuliak viac o tomto rozhodnutí aj iných témach prezradil v rozhovore.

V sezóne 2022/23 ste chýbali pod lučenskými košmi. Čo ste robili?

Venoval som sa svojim súkromným veciam a podnikaniu. Určite som sa nenudil. Začínam niečo budovať, a to si vyžaduje sto percent môjho času.

Prečo ste nehrali?

Pozrel som sa na svoje možnosti a aj vzhľadom k veku som si vybral cestu, ktorá mi zaistí istejšiu budúcnosť ako šport. Súťažný basketbal som miloval, ale dospel som do bodu, kedy som si musel ujasniť svoje ďalšie smerovanie.

Každý sa v určitom veku musí niekam posunúť. Vždy som vedel, čo a kedy chcem začať robiť. Som cieľavedomý a ambiciózny, za čo vo veľkej miere vďačím športu.

Aj toto sa v rozhovore dočítate: ► Ktorý klub ho chcel získať? ► Prečo sa nechce vydať trénerskou cestou? ► Aký má vzťah k trojkovému basketbalu? ► Čo hovorí na sezónu BKM? ► Objaví sa ešte v lučenskom alebo inom drese? ► Aký odkaz necháva fanúšikom?

Mnohí vás poznajú ako lučenského basketbalového srdciara, takže vaše rozhodnutie mohlo fanúšikov zaskočiť.

Vždy som mal jasný cieľ, čomu sa chcem jedného dňa venovať a kde nájsť potenciál. Rozhodnutie pokračovať v basketbalovej kariére ovplyvňuje veľa okolností. Športu som cez mnohé prekážky odovzdal všetko. Keď si zhrniem svoju kariéru, bolo toho veľa.

Basket budem navždy milovať, ale dospel som do bodu, kedy treba zmenu. Vlani v lete som sa pripravoval na sezónu ako vždy, no okolnosti, ku ktorým sa už nechcem vracať, všetko zmenili. To bol zlomový moment.