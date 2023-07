Slovanisti z Haliče chcú napredovať od mládeže až po mužov

Ako hovorí funkcionár klubu, všetko ale potrebuje svoj čas.

HALIČ. Futbal má v Haliči už vyše storočnú tradíciu a stále sa okolo neho točí silná skupina zanietencov, ktorá verí, že TJ (Telovýchovná jednota) Slovan Halič má potenciál rásť a vrátiť sa na popredné miesta 7. ligy ObFZ Lučenec, kde skončila presne v polovici tabuľky.

A možno časom aj okúsiť krajskú futbalovú súťaž. V Haliči nenechávajú nič na náhodu a pracujú systematicky aj s mládežou, takisto sa snažia zveľadiť miestny štadión, kde sa už počas letnej prestávky bude pracovať na zvýšení diváckeho komfortu.

Nielen o tom sme sa porozprávali s dlhoročnou súčasťou klubu, tajomníkom Jánom Hikkerom.

Ako hodnotíte vaše účinkovanie v ročníku 2022/23 7. ligy ObFZ Lučenec, kde ste skončili na siedmom mieste?

Trošku sa musíme pri odpovedi vrátiť v čase a začať od začiatku. Keď sme v prebiehajúcom ročníku 2020/21 v 6. lige mužov skončili na poslednom mieste a rozmýšľali sme, čo bude s mužmi u nás (netrénovalo sa na zápasy- t. j. majstráky sme sa ledva pozháňali 11 kusov) a jeden nemenovaný tréner sa dlho rozhodoval, že príde ku nám (nakoniec sa rozhodol inak), nevyzeralo to s mužským futbalom vtedy u nás ružovo. V mesiaci november došiel s dobrou myšlienkou Alex Kička, že osloví Pajčiho Matúšku (vtedy hráča Olovár) a v decembri 2021 po viacerých osobných rozhovoroch sme si „tľapli“ na spoluprácu.

Všetci zainteresovaní sme vtedy nevedeli, do čoho ideme, ale spolu sme to skúsili a dnes po necelých dvoch rokoch môžeme napísať, že sme sa spolu rozhodli správne. Je ešte veľa práce, tréningov, vytvorenie partie, organizačných záležitostí, doladenie mužstva, realizačného tímu, ale kde je chuť a záujem, tam je aj realizácia zadaných úloh ľahšie riešiteľná.

Ale vráťme sa teraz späť ku otázke. Skončili sme tento ročník majstrovskej súťaže na 7. mieste.

Dali sme si spolu výbor TJ ako aj realizačný tím mužov cieľ do 4. miesta. Nevyšlo to, škoda. Ale život ide ďalej. Teraz už môžeme len konštatovať, v ktorých zápasoch doma ako aj vonku sme urobili chyby alebo, kde sme sa mohli pripraviť na zápas možno ináč. Spolu na pravidelných výboroch TJ Slovan Halič v utorky sme aj s vedením mužstva rozoberali a prehodnocovali odohraté sobotné, nedeľné zápasy. Jasné, že každý výbor TJ chce vidieť svoje mužstvo v súťaži čo najvyššie a aj my tu, v Haliči, budeme robiť všetko preto, aby sme napredovali.

Zaostali ste za svojimi očakávaniami? Keď sa pozrieme do štatistík, z 26 zápasov 11 z nich sa podarilo vyhrať, 7 remizovať a 8 prehrať. Na ktoré z nich si spomeniete radi a na ktoré, naopak, nie? Obe časti sezóny ste mali pomerne vyrovnané, i keď tá jarná akoby predsa len priniesla zlepšenie a stabilnosť výkonov.

Ťažko je vyjadriť sa, či sme zaostali za naším očakávaním. Aj vytvorenie nového a kvalitnejšieho mužstva si vyžaduje svoj čas, priestor, zladenie sa hráčov, aby si sedeli aj s realizačným tímom a samozrejme je potrebná hlavne dobrá trénovanosť mužstva. Toto sa od januára 2022 začína postupne plniť a tréner Pajči Matúška aj s hráčmi postupne nastúpili tú správnu cestu a to, že bez kvalitného tréningu, partie sa nedá hrať dobrý futbal. Minimálne dva až trikrát sa v týždni trénuje plus v nedeľu v zime býva zimný pohár ObFZ LC, alebo sú dojednané prípravné zápasy s kvalitnými súpermi.

Keď by sme zhodnotili tento ročník, tak v jeseni sme to možno lepšie mali hrať v Uhorskom, doma so St. Haličou, vonku v Cinobani, vonku v Kokave n/R, doma s Mýtnou. Na jar sme snáď lepšie mohli hrať vonku v Divíne, vonku v Biskupiciach, zle sme hrali vonku v Hr. Zalužanoch (tu sme „vybuchli“ celé mužstvo), vonku v Podrečanoch. Veľmi dobré zápasy boli oba s Lovinobaňou, s Mýtnou, Vidinou, ale aj s Cinobaňou, ten hlavne doma náš zápas. Dobre naše mužstvo odohralo aj svoj zápas v Ružinej. Ale vždy je čo vylepšovať v zostave ako aj kádri mužstva.