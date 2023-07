Dve lekárky sú práceneschopné, v lučeneckej nemocnici zatvorili lôžkovú časť detskej kliniky

Ide o dočasný stav, tvrdí riaditeľ nemocnice.

LUČENEC. V lučeneckej nemocnici zatvorili lôžkové oddelenie III. Detskej kliniky. Neplnoletých pacientov, ktorých stav si vyžaduje hospitalizáciu, smerujú do okolitých nemocníc, napríklad Zvolena, Rimavskej Soboty či Banskej Bystrice.

Vedenie nemocnice však ubezpečuje, že ide o dočasný stav a fámy, ktoré sa začali šíriť na sociálnej sieti, že nelichotivý stav spôsobilo čerpanie dovoleniek personálu, vyvracia.

„Nemocnica dlhodobo bojuje s nedostatkom pediatrov a stačí, ak nám jeden – dvaja vypadnú a už mámne problém. Informácie o čerpaní dovoleniek nie sú pravdivé. Dovolenky sme vzhľadom na vzniknutú situáciu zakázali a lekári, ktorí sú nám k dispozícii, to pochopili,“ zverejnilo mesto Lučenec vyjadrenie Júliusa Höffera, riaditeľa nemocnice.

Ten zdôraznil, že lekárky sú práceneschopné a detskí pacienti budú v lučeneckej nemocnici riadne vyšetrení.

Novorodenecké oddelenie zostalo v prevádzke

Vlna obáv aj pohoršenia sa najmä na sociálnych sieťach zdvihla po zverejnení oznamu o dočasnom uzavretí detskej kliniky v Lučenci.

„Vzhľadom na personálnu situáciu bude dočasne uzavretá od 11. júla až do odvolania. Pacienti do veku 18 rokov, ktorí si vyžadujú hospitalizáciu, resp. vyšetrenia v nemocnici, budú presmerovaní do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia (Rimavská Sobota, Zvolen, Banská Bystrica). Výnimku tvoria pacienti s akútnym úrazom, resp. bolesťami brucha, ktorí budú naďalej ošetrení na OUM pre dospelých,“ píše sa v oznámení nemocnice s tým, že novorodenecké oddelenie zostáva naďalej v prevádzke.

„V prípade príchodu pacienta na detskú kliniku, ak ide o život ohrozujúci stav, službukonajúci lekár je povinný tohto pacient ošetriť, stabilizovať a vybaviť preklad do najbližšieho zdravotnícke zariadenia,“ uvádza nemocnica.