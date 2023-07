Najlepšie držky som jedával vo Fiľakove, spomína známy slovenský archeológ

Veľkú časť svojich výskumov realizoval na Gemeri a v Novohrade.

GEMER/NOVOHRAD. Spolu s už zosnulým spisovateľom a popularizátorom histórie Pavlom Dvořákom tvorili určitý čas zohraný tandem.

Výsledkom ich spolupráce sú napríklad niektoré diely cyklu dokumentárnych filmov Múzeum života a Stopy dávnej minulosti.

Na svojho blízkeho spolupracovníka spomína archeológ Václav Furmánek dodnes.

„S Dvořákom sme veľmi dobre vychádzali po praktickej stránke. Ja som mu dal tipy, on ich spracoval a potom mi dal materiál k nahliadnutiu. Niečo som schválil, na iné som povedal, že to musí ísť von. A on to akceptoval, čo som mu povedal po odbornej stránke. To si na ňom vážim, pretože sú takí, ktorí pripomienky neakceptujú,“ zdôraznil Furmánek v rozhovore pre MY Novohrad.

Ako dodal, pri týchto filmoch býval hlavný odborný poradca, ale objavil sa aj pred kamerou.

„Vždy som tam figuroval ako herec tretej kategórie. Dali mi do ruky fotoaparát, mapu a za to som dostal podstatne vyšší honorár ako odborný poradca,“ vysvetlil archeológ s úsmevom.

Avšak i Dvořák oceňoval na Furmánkovi jeho znalosti, a to nielen odborné, ale aj praktické.

Ako prezradil počas jednej zo svojich besied, s archeológom rád spolupracoval v rámci Gemera a Novohradu okrem iného z dôvodu, že Furmánek tieto kraje dôverne poznal a vedel napríklad, kde varia najlepšie držky.

„Tie najlepšie držky boli v Borozó, vo vinárni nad ‚malou‘ stanicou vo Fiľakove. Dobré držky však robili aj v motoreste Eva pri Fige a vynikajúce držky robia tiež Maďari,“ konkretizoval archeológ pre MY Novohrad.

Táto prevádzka bola vo Fiľakove kedysi dobre známa a vyhľadávaná, ale už dlhé roky neexistuje.

Šesť dekád archeologických výskumov

Počas zhruba 60-ročného pôsobenia na Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied realizoval Václav Furmánek desiatky archeologických výskumov a podstatnú časť z nich práve na Gemeri či v Novohrade.

„Ešte ako študent-brigádnik som bol v Želovciach, tam bolo slovansko-avarské pohrebisko z 9. až 10. storočia. Potom to bola Tornaľa, teda v tom čase ešte Šafárikovo, v rokoch 1966 až 1968. Veľký výskum bol v Radzovciach, kde sme preskúmali 1334 žiarových hrobov a zo všetkých máme antropologické analýzy,“ povedal.

Archeologický výskum realizoval v 80. rokoch aj v Kyjaticiach, čo je eponymná lokalita kyjatickej kultúry.

To znamená, že archeológovia ju práve na tomto mieste prvýkrát zaznamenali a dostala po nej meno.