Spolupráca Soboťanov a Ružomberka pokračuje. Tréner potrebuje zaplátať medzery po odchodoch

Bari chce zložiť káder, na ktorý sa bude môcť v nasledujúcich mesiacoch spoľahnúť.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Rimavskosobotskí futbalisti sa na nový ročník vo východnej skupine tretej ligy pripravujú od 5. júla. Hlavný tréner Eugen Bari tréningy zameral najprv na kondičnú a silovú prípravu, postupne na rad príde nácvik herných situácií.

V nich si chce otestovať hráčov na skúške, ktorí by mohli vyplniť medzery vzniknuté po ohlásených odchodoch.

„Iboš odišiel do Fiľakova, Koóš a Ľupták do Jesenského, Langa sa vrátil domov a Vujoševič si to namieril do Humenného. Príchody sú zatiaľ v riešení, skúšame hráčov na viaceré posty. Naším cieľom je vyskladať vlastný káder aspoň s 15 hráčmi do poľa a dvomi brankármi,“ prezradil Bari.

„Musíme sa spoliehať najmä na vlastných futbalistov, aby sme mali kompletnú súťažnú zostavu a mohli s nimi absolvovať kvalitné tréningy,“ doplnil.

