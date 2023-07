ROZHOVOR: Boháčik chce v Lučenci najmä domácich a dorastencov. Je to tŕnistá, no správna cesta, hovorí

Vyspovedali sme kormidelníka treťoligového MŠK Novohrad.

LUČENEC. Treťoligový MŠK Novohrad vstupuje do ročníka 2023/24 pod novým trénerom a s novou filozofiou. Tomáš Boháčik nasmeroval mužstvo na cestu domácich hráčov a zapracovania chalanov z dorastu. Minimálne do zimy sa tak oranžoví nebudú spoliehať na pomoc legionárov.

Hoci si skúsený tréner uvedomuje, že ich čaká tŕnistá cesta, verí, že sa dočkajú ovocia aj v podobe väčšej podpory z tribún.

O novom smerovaní lučenského futbalu, odchodoch a príchodoch, privítaní v áčku i rozlúčke s dorastom, fanúšikoch či cieľoch v lige a pohári sme sa porozprávali s trénerom Lučenca Tomášom Boháčikom.

Aj toto sa dočítate: • Aká je nová filozofia tímu? • Prečo počíta s neúspechmi? • Ako na jeho odchod zareagovali dorastenci? • Ktorí hráči odišli z Lučenca a kam? • Ktorý mladík so skúsenosťami z Dunajskej Stredy trénuje s tímom? • Prečo prosí fanúšikov o trpezlivosť? • Kto bude kapitánom a vybehne ešte na ihrisko aj tréner?

Ako sa cítite pri mužskom kormidle?

Trochu vystresovane. Do tímu som vstúpil v období, kedy treba zháňať hráčov a skladať káder. Je to adrenalínovejšie ako pri dorastencoch, no musím povedať, že ten rok a pol, ktorý som pri nich strávil, bol fantastický. Doslova som si oddýchol po rokoch strávených trénovaním dospelých.

Práca s chalanmi bola skvelá, aj preto som veľmi dlho zvažoval, či do toho ísť. S vedením sme si stanovili podmienky, ktoré pre mňa boli zaujímavé. Ideme skúsiť niečo, čo by malo byť v kluboch bežné.

Čo?

Vytiahnuť chlapcov z mládežníckych kategórií do mužského futbalu.

Viaceré kluby chceli ísť cestou odchovancov, no filozofia po polke alebo celej sezóne stroskotala na zlých výsledkoch. Je to beh na dlhú trať. Počítate s tým?

Pomenovali ste to presne. S vedením sme sa o tomto rozprávali a zdôraznil som, že musíme byť trpezliví a dôverovať si. Nemôžeme pri prvom neúspechu hľadať iné cesty.

Verím, že to dokážeme, pretože som to zažil v Rimavskej Sobote, kde som mal rozpadnuté mužstvo a začiatok bol zlý. Trvalo zhruba desať kôl, kým sa dostavili výsledky.

V Lučenci máme dobrý základ, ale keďže chceme hrať s mladými, musíme počítať aj s neúspechmi. V kluboch, kde nie je kopa peňazí na nákup hráčov, je to jediná správna cesta, hoci tŕnistá.

Takže minimálne do zimy budete hrať bez legionárov?