Gigantická stavba sa rozmáha, do konca budúceho roka má mať Slovensko svoj najdlhší most

Diaľničiari ukázali, ako prebieha výsuv segmentov obrovskej estakády.

KRIVÁŇ/MÝTNA. Hromady železa, betónu a ďalšieho stavebného materiálu. Čo segment, to 1400 ton.

Jednotlivé časti obrovského mosta na pilieroch, rozmáhajúcom sa v údolí Krivánskeho potoka, pribúdajú podľa plánu.

Od polovice októbra minulého roka, kedy na budúcej najdlhšej estakáde v krajine boli vysunuté tri segmenty, dnes ich je o desať viac.

Podľa slov Evy Žgravčákovej, hovorkyne Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), by v prípade, že všetky práce budú pokračovať podľa plánu, mal byť kolosálny most na konci budúceho roka hotový.

Aktuálne estakádu stavajú za pomoci 38 žeriavov.

„Krivánsky úsek rýchlostnej cesty R2 je bohatý na mosty. Okrem najdlhšej estakády sa tu stavia aj niekoľko ďalších mostov,“ zverejnil Media tím NDS.

Detailne priblížil nielen priebeh výsuvu segmentov mosta, ale aj ďalšiu dôležitú časť stavby. Tá je síce plná čísiel, grafov a tabuliek, no bez nej by sa sotva podarilo stavbu dotiahnuť do zdarného konca.

„Ide o Pull Planning,“ podotkla hovorkyňa. Je do neho zapojená aj viedenská centrála spoločnosti Strabag.

O čo ide objasnil v informačnom videu NDS Ján Goliáš, stavbyvedúci spomínanej rakúskej firmy.

Finálna podoba harmonogramu sa zrodí vo Viedni

„Pull Planning, alebo takzvané ťahové plánovanie spočíva v tom, že pred začiatkom stavby všetci zainteresovaní všetko detailne naplánujeme. Konkrétne práce a činnosti, ktoré na danom moste musia prebiehať. Podrobne sa popisujú činnosti, ako dlho budú trvať. Potom sa to všetko premietne do tabuliek. No a kolegovia vo Viedni, kde je naša centrála Strabagu, to cez program pretavia do finálnej fázy,“ priblížil Goliáš s tým, že na stavbe tak majú k dispozícii prehľadný plán, z ktorého je jasné, aká bude postupnosť realizácie jednotlivých pilierov v čase.

Týka sa to aj nosnej konštrukcie.

„Vieme, koľko dní budú práce trvať, aké činnosti prebiehajú vo výrobni. Vždy si vieme pozrieť dátum a čas, a ktorá činnosť by sa zhruba mala vtedy vykonávať. Je to prehľadnejšie, ako bežný harmonogram, aký sa pripravuje na stavbe. Výhodou je, že každý mesiac si plánujeme ďalšie práce a ďalšie časti, kde už máme rozpracované konkrétne skupiny – tesárov, armovačov, prepínačov či stavebný dozor. Postupne máme na každý deň rozpísané, koľko ľudí potrebujeme, a aké práce prebiehajú,“ pokračoval stavbyvedúci.

Podotkol, že plán obsahuje aj prehľad o použitom materiáli.