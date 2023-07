Po obrovskom požiari ľudia nocovali v škole, v dedine začnú stavať stany

Podľa župana sa veľkej časti nešťastia v Telgárte dalo predísť.

TELGÁRT. Jeden mŕtvy, desiatky ľudí bez strechy nad hlavou. Bilancia požiaru, ktorý v noci zo stredy na štvrtok zachválil osadu v Telgárte, je hrozivá.

V horehronskej dedine museli narýchlo riešiť provizórny nocľah pre desať rodín. Pomocnú ruku podala aj banskobystrická župa.

„Vraciam sa z Telgártu, kde sa stala tragédia. Pri požiari zomrel človek, ďalším desiatkam zhoreli príbytky a prišli aj o to málo, čo mali. Prvú noc od tragédie ľudia strávia v priestoroch základnej školy, od zajtra sa začne s výstavbou veľkokapacitných stanov. Je však nesmierne dôležité, aby to nebolo všetko,“ zverejnil župan vo štvrtok 20 . júla v neskorých večerných hodinách a pokračoval:

„Roky sa snažíme pracovať na tom, aby aj ľudia vo vylúčených komunitách mali aspoň nejakú šancu vymaniť sa z bludného kruhu chudoby, odmietania a rasizmu. Snažíme sa pracovať s deťmi v našich SPACEoch, investujeme do škôl, ako jediní na Slovensku reálne riešime menštruačnú chudobu mladých dievčat, ktoré kvôli nej musia vynechávať školu. Osobne chodím po zastupiteľstvách obcí a snažím sa presviedčať občanov, aby súhlasili napríklad so zavedením vodovodu do osád. Niektoré veci ale riešiť nevieme a nikomu sa do toho veľmi nechce.“

Podľa Luntera by sa veľkej časti nešťastia v Telgárte dalo predísť, keby ľudia z osady dostali šancu žiť v normálnych podmienkach, v domoch, ktoré spĺňajú aspoň minimálne normy.

„Nie je to prvý takýto prípad na Slovensku, ale nikdy sa reálne neurobilo nič pre to, aby sme s tým nejako pohli. Týka sa to desiatok tisíc ľudí, ktorí by mohli byť platnou súčasťou našej starnúcej spoločnosti, zaplniť miesta na pracovnom trhu a pomôcť s oživením niektorých regiónov. Bude to chvíľu trvať, bude to aj niečo stáť, ale som presvedčený, že to bude stáť za to,“ vyjadril sa predseda BBSK.

Pripomenul, že by ocenil, keby aj štát a jeho najvyšší predstavitelia prestali zatvárať oči pred tým, ako sa na Slovensku žije a mnohé ľudí existuje doslova v pravekých podmienkach.

„Keď nám horeli domy, mali sme v Štiavnici nastúpenú skoro celú vládu aj opozíciu. Som zvedavý, kto sa príde pozrieť a ideálne aj pomôcť pri ľudskej tragédii v Telgárte,“ zakončil Lunter.