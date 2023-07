Fiľakovskí dobrovoľní hasiči majú nový defibrilátor, potrebovali by aj štvorkolku

Defibrilátor chceli kúpiť už aj skôr, ale nemali na to finančné prostriedky

FIĽAKOVO. Automatický defibrilátor je najnovším prírastkom vo vybavení Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) mesta Fiľakovo v okrese Lučenec.

Ako MY Novohrad prezradil Marian Mesiarik, predseda rovnomenného občianskeho združenia (OZ), ktoré činnosť hasičov zastrešuje, kúpili ho za príspevky z dvoch percent daní od ľudí.

Umiestnený bude priamo v zásahovom vozidle.

„Defibrilátor sme chceli kúpiť už aj skôr, ale nemali sme na to finančné prostriedky. Teraz sa to konečne podarilo. Je to dôležitý prístroj, ktorý môže zachrániť život,“ zdôraznil Mesiarik.

Dodal, že niektorí ich kolegovia, ktorí defibrilátory vo výbave už majú, ich niekedy využijú aj viackrát do roka.

„Podobná situácia sa môže prihodiť aj nám. Napríklad keď prídeme k niekomu, u koho horí, tak taká stresová situácia môže vyvolať stav, keď sa srdce zastaví,“ vysvetlil Mesiarik.

Mať k dispozícii defibrilátor je podľa neho o to dôležitejšie, že práve dobrovoľní hasiči sú neraz na mieste zásahu ako prví a prípade zástavy srdca tak môžu okamžite konať a nemusia čakať na príchod zdravotných záchranárov.

„Okrem iného tiež zabezpečujeme vo Fiľakove veľké podujatia, kam budeme defibrilátor takisto nosiť,“ podotkol predseda OZ.

Ako pokračoval, defibrilátor je v podstate jednoduchý prístroj a používateľa inštruuje aj hlasovými pokynmi, ale treba ho, samozrejme, vedieť správne používať.

Členovia fiľakovského DHZ preto boli na tento účel vyškolení.

Majú tri autá, pomohla by štvorkolka

Mesiarik tvrdí, že fiľakovskí dobrovoľní hasiči prakticky všetku potrebnú výbavu majú a niektoré veci vedia oželieť.

„Čo sa týka takých menších vecí, sme asi dostatočne vystrojení. Čo by nám však veľmi pomohlo, je nejaká štvorkolka, ktorú by sme využili pri lesných požiaroch či živelných pohromách, povodniach a veterných smrštiach. Je to malé, spratné a dostane sa veľmi rýchlo na také miesta, kde sa väčšia technika nesprace,“ ozrejmil predseda OZ.