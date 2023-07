Prioritami primátorky Tornale sú rekonštrukcie ulíc aj otvorenie kúpaliska

Najväčším projektom posledných rokov v Tornali bolo vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

TORNAĽA – Z funkcie hlavnej kontrolórky plynulo prešla na primátorský post, kde vystriedala predchádzajúcu primátorku Annu Szögedi.

Tá sa o túto pozíciu po troch volebných obdobiach už neuchádzala.

Nová primátora Erika Győrfiová vedie mesto Tornaľa v okrese Revúca od vlaňajších septembrových volieb a ako sama hovorí, dovtedajšie pôsobenie jej pomohlo rýchlejšie sa zorientovať v novej funkcii.

„Na tomto úrade som pracovala už 11 rokov a teraz sa mi podarilo prejsť do úplne inej agendy. Je to úplne iný typ práce, ale má to výhodu, že celé prostredie poznám zvnútra. Počas svojho pôsobenia ako kontrolórka som prešla všetky mestské organizácie a poznám celý kolektív,“ povedala Győrfiová pre MY Novohrad.

Pre každého primátora či starostu je veľmi dôležité jeho mestské, alebo obecné zastupiteľstvo, pretože bez spolupráce s poslancami a bez ich podpory má mimoriadne sťaženú situáciu.

Našťastie, to nie je aktuálny prípad Tornale.

„Môžem povedať, že so zastupiteľstvom sa mi veľmi dobre spolupracuje. Ak to mám porovnať s predchádzajúcim volebným obdobím, tak vtedy to bolo veľmi zlé, veľmi zlá spolupráca medzi primátorkou a poslaneckým zborom. Ja mám šťastie, že mám veľmi dobrý poslanecký zbor a tým pádom vieme aj napredovať,“ zdôraznila tornaľská primátorka.

Opravy ciest po výstavbe kanalizácie

Najväčším projektom posledných rokov v Tornali bolo vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd s nákladmi okolo 14 miliónov eur.

V súčasnosti je už funkčná v režime skúšobnej prevádzky.

Podľa údajov závodu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti v Rimavskej Sobote, ktoré boli prezentované na ostatnom zasadnutí tornaľského mestského zastupiteľstva, sa v rámci tejto investičnej akcie v Tornali a mestskej časti Stárňa vybudovalo okolo 16 kilometrov novej kanalizačnej siete.

V článku sa ešte dočítate ako prebieha rekonštrukcia kúpaliska v Tornali a kedy by ho chceli otvoriť,

čím je výnimočné tamojšie Morského oko,

aká legenda o ňom kolovala,

s akými problémami bojuje samospráva Tornale.

Takáto rozsiahla výstavba si, pochopiteľne, vyžiadala veľké zásahy do telies komunikácií a chodníkov v Tornali.