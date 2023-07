Pri nehode neďaleko Vidinej sa zranili štyria ľudia, traja z nich ťažko

Udalosť je v štádiu vyšetrovania.

Šéfredaktorka - MY Novohrad

LUČENEC. Neďaleko Vidinej došlo v noci z piatka na sobotu k dopravnej nehode osobného auta, pričom posádka utrpela zranenia.

Policajti začali trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví.

"Polícia v Lučenci vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v sobotu o 02.50 hod na ceste 1/16 pri Vidinej, smerom na Lučenec. Dvadsaťpäťročný vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčiň prešiel v smere jazdy v pravo, kde narazil do zvodidiel. Následne prešiel do protismeru, zišiel do priekopy, kde sa auto viackrát prevrátilo," informovali ochrancovia zákona.

Dodali, že šofér a dvaja spolujazdci sa zranili ťažko.

"Ďalšia spolujazdkyňa je zranená ľahko," doplnili policajti.

O udalosti informovali aj hasiči. Podľa informácií, ktoré MY Novohrad poskytol Jozef Fekiač z Operačného strediska Banská Bystrica, sa všetci účastníci nehody nachádzali v čase príchodu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) mimo havarovaného auta.

"Príslušníci HaZZ po príchode na miesto udalosti zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a úniku prevádzkových kvapalín. Účastníkom dopravnej nehody bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc do príchodu posádok Záchrannej zdravotnej služby," uviedol Fekiač.