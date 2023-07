Včelince majú výhodnú polohu na rozhraní dvoch okresov, na rozvoj získali peniaze aj od Orbána

Do obce prichádzajú aj noví obyvatelia.

VČELINCE. Budovanie obce cez projekty, výhodná lokalita v blízkosti mesta, dobrá občianska vybavenosť, ale i predpoklady pre rozvíjanie cestovného ruchu.

To sú podľa starostu Ľubomíra Kosztúra hlavné oblasti, z ktorých chce vychádzať samospráva dediny Včelince v Rimavskosobotskom okrese pri svojom ďalšom rozvoji.

„Projektov máme neúrekom. Opravili sme obecný úrad, ktorý dostal novú strechu, okná aj zateplenie. To isté sme urobili aj na materskej škole. Ďalej sme vyasfaltovali štyri bočné ulice a vybudovali nové parkovisko pri cintoríne, ktorý sme zároveň oplotili,“ vymenoval starosta pre MY Novohrad niektoré z posledných projektov.

Ako dodal, vlani tiež za 42 000 eur vymaľovali kostol a opravili jeho fasádu, keďže je tiež majetkom obce.

„Bolo to za peniaze Viktora Orbána, to poviem na rovinu, lebo naše ministerstvo kultúry nám chcelo dať len 7000 eur a on nám pomohol. Prispel dokonca aj na materskú školu 27 000 eurami,“ pokračoval Kosztúr.

Čo sa týka aktuálne pripravovaných či prebiehajúcich projektov, Včelince sa zapoja do pokračovania programu Miestnych občianskych poriadkových služieb a rekonštruujú kuchyňu i vnútorné vybavenie materskej školy.

„Ešte tohto roku chceme naprojektovať aj multifunkčné ihrisko v obci,“ doplnil starosta.

Pri príprave projektov však podľa neho samosprávam robí problémy spoluúčasť.

„Býva to okolo päť, alebo desať percent. My sme dosť veľká obec, máme 803 obyvateľov, takže ešte na tých päť percent ako-tak vieme našetriť, ale menšie dediny to nedokážu,“ konštatoval.

Výhodná poloha

Včelince sú síce situované na okraji Rimavskosobotského okresu, ale priamo susedia s mestom Tornaľa v okrese Revúca, kam sú to len asi dva kilometre cesty.

Navyše, ležia priamo pri hlavnom južnom cestnom ťahu, ktorý v Novohrade a na Gemeri pozostáva predovšetkým z cesty I/16 a krátkych úsekov rýchlostnej komunikácie R2.

Hneď pri Včelinciach je z nej vybudovaný zjazd.

„Akurát teraz sme vydali šesť stavebných povolení. Mladé rodiny sem prichádzajú, pretože je tu kompletná infraštruktúra. Máme tu materskú aj základnú školu, zavedený plyn, elektrinu aj vodu,“ načrtol starosta.