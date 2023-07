Na bicykli 24 hodín, bez spánku a samá drina. Lučenčan sa zúčastnil extrémnych pretekov

Cyklisti bojovali s vlastnou hlavou a telom.

LUČENEC. Je to boj s vlastnou hlavou a telom. Takto opísal cyklista Lukáš Jureňa svoju skúsenosť s extrémnymi vzdialenostnými pretekmi. Lučenčan so záhoráckymi koreňmi si dal do tela na tohtoročnej edícii Spišských 333 Extreme, na ktorých pedáloval takmer 324 kilometrov dlhú trať s takmer 7-tisícovým prevýšením.

V článku sa dočítate: prečo ho na niektorých zastávkach čakal chlieb s masťou,

čo urobil ako prvé po zosadnutí,

či mu preteky skomplikovali medvede alebo bezohľadní vodiči.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Trvalo mu to 24 hodín a 6 minút bez spánku a plnohodnotného oddychu.

„Hlava to tento rok zvládala veľmi ťažko a k tomu ma už na pätnástom kilometri začali bolieť nohy. Na 45. kilometri mi prišlo zle od žalúdka a najbližších sto kilometrov som pri každom šliapnutí rozmýšľal nad ukončením pretekov,“ opísal Jureňa, ktorý tak viac ako so súpermi bojoval sám so sebou.

Futbal

Futbal Víztelekimu bude chýbať Lovyniuk i Tangiri. Fiľakovo teší návrat Teleka i príchod nových posíl Čítajte

„Jazdí sa za svetla i v noci, či prší alebo sú horúčavy. Okolo jednej, druhej v noci už dostávate mikrospánky s otvorenými očami. Na trati zažijete všetky možné emócie, no prevažuje drina, ktorá vám potom prirastie k srdcu. To všetko dáva pretekom punc dobrodružnosti, ktorému neviem odolať,“ opísal.

Posilní aj chleba s masťou

Jureňa začínal ako hobby cyklista, no pred rokmi mu učarovali maratóny. Skúsenosti má aj s ultratrailovými behmi, kde nazbieral okolo 1 200 kilometrov. So Spišskými 333 Extreme sa zoznámil pred štyrmi rokmi.

„Sú to asi najextrémnejšie vzdialenostné cyklistické preteky na Slovensku, ktoré sa jazdia ako jednorazovka. To ma veľmi lákalo. Prvýkrát som sa ich zúčastnil v roku 2019 a potom o rok neskôr. Nasledovala dvojročná prestávka, pretože termín pretekov sa prelínal s letnými dovolenkami a zameral som sa na kratšie trate. Som rád, že to tento tok opäť vyšlo,“ poznamenal.