Slováci hľadajú mimozemské teleso, odborníci zverejnili mapu pravdepodobného dopadu

Nájdené úlomky by sa zaradili do exkluzívnej kategórie meteoritov.

MÁLINEC. Ľudia v niektorých lokalitách na Gemeri aj v Novohrade v pondelok 24. júla spozorneli. Zaujal ich nezvyčajný zvuk, niekde dokonca pocítili jemné otrasy.

Spôsobil ich pád vesmírneho telesa, ktorého úlomky sa aktuálne hľadajú. Pokojne ich môže niekto objaviť náhodne.

Pracovníci Astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky Ondřejov, ktorí na základe dostupných záznamov vyrátali miesto dopadu meteoritu, zverejnili mapu, kde by sa mohli nachádzať.

Podľa nich ležia najpravdepodobnejšie v oblasti horného toku Ipľa, pričom ide o hornaté a zalesnené územie.

„Aj keď väčšina z pôvodnej hmoty zhorela v atmosfére, je veľmi pravdepodobné, že rada prevažne menších meteoritov dopadla až na zemský povrch. Pokiaľ by sa našli, zaradili by sa do exkluzívnych kategórií meteoritov s rodokmeňom. Tých je z tisícok známych meteoritov len asi 40,“ informovali prostredníctvom oficiálnej webovej stránky spomínaného astronomického ústavu Pavel Spurný, Lukáš Shrbený a Jiří Borovička z oddelenia medziplanetárnej hmoty.

Oblasť, kde najpravdepodobnejšie dopadol meteorit

„Najväčší meteorit môže vážiť až dva kilogramy. Menšie budú vážiť desiatky až stovky gramov,“ dodali s tým, že na mape oblasti, kde mal podľa ich výpočtov meteorit dopadnúť, vyznačili 12 kilometrov dlhú a necelý kilometer širokú oblasť.

Detail oblasti, kde by sa mohli nachádzať meteority. Vyznačené sú teoretické miesta dopadu meteoritov vážiacich 10 gramov až 2 kilogramy. Nie je však presne známe, aké veľké meteority a v akom počte v skutočnosti dopadli. (zdroj: Astronomický ústav AV ČR/podkladová mapa: Google Earth)

„Ide o hornaté a zalesnené územie v oblasti horného toku rieky Ipeľ. Vyznačené body a ich červená spojnica vyznačujú líniu najväčšej pravdepodobnosti dopadu. Hlavný kus zodpovedá poslednému pozorovanému bodu na dráhe bolidu a jeho teoretická poloha a hmotnosť vychádza z predpokladu, že nedošlo k jeho ďalšiemu rozpadu po jeho pohasnutí. Z tohto dôvodu je jeho existencia neistá,“ ozrejmili odborníci s tým, že veľmi malé meteority sa môžu nachádzať aj mimo vyznačenú oblasť.

„Najväčší úlomok prestal byť pozorovateľný vo výške necelých 26 kilometrov nad zemou, asi 5 kilometrov juhovýchodne od vodnej nádrže Málinec v okrese Poltár.