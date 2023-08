Derby R. Soboty a Kalinova aj s dvomi vylúčeniami, desať gólov Santria

Niektoré víkendové zápasy sa pre počasie nehrali.

NOVOHRAD. Futbalový ročník 2023/24 sa pre mužstvá z nášho regiónu začal zápasmi tretej a siedmej ligy ObFZ Lučenec. V oblasti sa však pre vytrvalý dážď a zlý terén niektoré stretnutia neodohrali.

III. LIGA VÝCHOD – 1. KOLO

MŠK Námestovo – FTC Fiľakovo 1:1 (1:0)

Góly: 11. Jurina - 68. Nemergut

ŽK: Hrubjak, Fukas, Otruba - Illés, Köböl, Nemergut, Hornyák, Püšpöky

R: P. Pati Nagy, M. Lalo, R. Slatárovič

Námestovo: Lešňovský – Hrubjak, Fukas, Jaššo, Aliouat, Palider, Snovák, Otruba, Jurina, Hrkeľ, Cicek (Barutík)

Fiľakovo: Páriš – Balázs, Illés, Köböl, Kojnok, Adamec, Nemergut, Major, Košík, Hornyák, Püšpöky (Telek, Fajd, Urbančok)

Attila Visnyai, prezident FTC Fiľakovo: V prvom polčase nemalo ani jedno mužstvo vyložené šance. V 11. min. však priebeh zápasu zmenila zle odhlavičkovaná lopta. Bol nariadený priamy kop, ktorý domáci využili a pekne umiestnenou strelou sa ujali vedenia. Snažili sme sa ovládnuť hru, no nedarilo sa nám to. Veľkým mínusom bolo striedanie kapitána Köböla, ktorý nastúpil so zranením a nevydržal to. Druhý polčas sme začali agresívnejšie a bojovnejšie, zmenili sme štýl hry. Domáci viackrát faulovali, následkom čoho sme sa dostali k priamemu kopu. Krásnu strelu Kojnoka dorazil do siete Nemergut a zaslúžene sme vyrovnali. Podľa môjho názoru rozhodca priskoro vyťahoval žlté karty a ku koncu zápasu sme po ruke domáceho hráča mali kopať penaltu. Napriek tomu sme spokojní s výsledkom a nespokojní so zranením Köböla.

MŠK Rimavská Sobota – TJ Baník Kalinovo 1:0 (0:0)

Gól: 75. Da Silva. ŽK: Kováč, Belko, Toshor. ČK: 16. Luka – 57. Vilhan. R: D. Husár, Á. Juhos, R. Hudy

Rimavská Sobota: Sokol – Port, Jackuliak, Krstich, Oláh, Úradník, Gembický, Zsigmund, Luka, Juhász, Petrán (Da Silva, Aremu, Krištof)

Kalinovo: Slaniniak – T. Filipiak, Vilhan, Tatar, Kováč, Mielke, Faško, Belko, Osei, Breznaník, Blahuta (Molčan, Uhlár, Fajčík, Toshor)

Eugen Bari, tréner MŠK Rimavská Sobota: Od začiatku sme videli dobrý a útočný zápas z oboch strán, pre ľudí to určite bolo zaujímavé. Kalinovo malo na začiatku zo dve šance, ale ostali nepremenené. V 16. min. nám vylúčili stopéra a hrali sme oslabení. Ukázal sa však veľmi dobrý kolektívny duch, každý dal zo seba maximum. Prakticky deviati v poli sme súpera nepustili do šance a dokonca sme aj my mali zo dve tutovky. V 57. min. vylúčili aj hráča Kalinova, dovolili sme si väčší útok a podarilo sa nám streliť gól. Vypracovali sme si ešte tri vyložené šance, mohli sme vyhrať vyšším rozdielom. Chlapcom za predvedený výkon ďakujem. Je dôležité, že sme zachytili začiatok sezóny.

Matej Čobik Ferčik, tréner TJ Baník Kalinovo: Domáci zvíťazili zaslúžene. My sme úvodných 16 minút hrali to, čo sme chceli. Po vylúčení nastal opak a upadli sme do akejsi profesorskej hry, kedy sme sa spoliehali na druhého. Neprinieslo nám to žiadne prekvapenie smerom dopredu. Hrali sme pomaly, chýbali nám nábehy. Domácim červená karta vliala do žíl odvahu a agresivitu.

MFK Snina – MŠK Novohrad Lučenec 3:1 (1:0)

Góly: 14. Veneranda, 61. Švajka, 84. Kroka – 72. Berky. ŽK: Tannhauser. R: J. Eperješi, S. Horváth, O. Šuba

Snina: Lojka – Klučiar, Maťoška, Dický, Mendez, Mitro, Kridla, Uzuriaga, Veneranda, Silva, Švajka (Kroka, Galanda, Košuda)

Lučenec: Jenčo – Fabian, Komora, Tannhauser, Daško, Imre, Suja, Beran, Karkus, Kotora, Šulek (Berky, Jashari, Matuška, Pipíška)

Tomáš Boháčik, tréner MŠK Novohrad Lučenec: Nastúpili sme proti súperovi, ktorý je jedným z ašpirantov na postup. Má dobrých futbalistov a hral veľmi organizovane. Napriek tomu sme sa s ním popasovali slušne. Za stavu 1:0 sme vyrovnali, no rozhodca videl ofsajd, hoci bol asi jediný. Mali sme aj dve stopercentné šance, ktoré sme nevyužili a inkasovali sme na 2:0. Potom sa nám podarilo znížiť na 2:1, ale po individuálnej chybe sme dostali gól na 3:1. Máme pred sebou veľa práce, ale slušne sme sa popasovali s veľmi silným súperom. Makáme ďalej a musíme sa dobre pripraviť na Rimavskú Sobotu o týždeň.

VII. LIGA MAJSTROVSTVO OBFZ LUČENEC – 1. KOLO

OŠK Uhorské – TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany 3:1 (2:0)

Góly: 18. Marcinek, 27. a 51. Ďuriško - 65. Turoň

ŽK: Trčan - Marek Markotán, Pisár, Turoň

R: A. Mózer, J. Ľalík, S. Jačmeník

Uhorské: Trčan – Ďuriško, Kamas, S. Nosáľ, Poliak, Rončák, M. Nosáľ, Marcinek, Turic, Csányi, Straško (Siheľský, Obročník, Lempochner, Tušim)

Hrnčiarske Zalužany: Albert – Matej Markotán, Marek Markotán, Škorňa, Hozdek, Kubaliak, Mátyás, Hronec, Dóša, Paraj, I. Markotán (Čavoj, Pisár, Turoň)

TJ Štart Kokava nad Rimavicou – TJ Baník Ružiná 1:0 (0:0)

Gól: 79. Masár. ŽK: Suja, Radič – Gajdoš. R: M. Holas, S. Jačmeník, M. Kováč

Kokava: Suja – Šalgovič, Repka, Hronec, Beracko, Bauer, Dacho, M. Chromek, Becáni, Masár, L. Chromek (Bobák, Lámer, Ňuňuk, Radič)

Ružiná: O. Papanitz – M. Papanitz, Rubint, Marko, J. Oláh, Liška, Kliment, Haško, Milei, Smädo, Gajdoš (Kliment, Z. Oláh)

TJ Santrio Láza – MŠK Podrečany 10:1 (3:1)

Góly: 17. a 58. Balaško, 25. Linduška (vlastný), 37. Kocúr, 47. Marcinek, 61. a 63. Iskra, 64. a 79. Sarvaš, 75. Jakub Lapin – 43. Smekal. ŽK: Šípoš. R: M. Kováč, J. Ľalík, Cs. Rezník

Santrio: Stieranka – Jerguš Lapin, Sarvaš, Marcinek, Nosáľ, Jakub Lapin, Iskra, Kocúr, Šumec, Dobročka, Balaško (Mitter, A. Mišík, Kováčik)

Podrečany: Sychra – Burdilák, Linduška, Ľubomír Vrbiniak, Laurenčík, Hronec, Filčík, Laurenčík, Haferník, Smekal, Šípoš (Ľuboš Vrbiniak, Burdilák, Berky)

TJ FK Stará Halič – FC Slovan Divín 2:3 (2:2)

Góly:16. Paľaga, 25. Matúška – 28. Ulehla, 45. Tomašik, 83. Štengl. ŽK: Paľaga, Salaj – Ulehla. R: P. Hedvigy, F. Mrváň, M. Melicher

Stará Halič: Mikuš – Matúška, Tryzna, Andel, Bubenka, Paľaga, Koška, Randís, Salaj, Sásik, Hrnčiar (Rác, Kökény, Dobrocký)

Divín: Lakatoš – Bucha, Ulehla, Bariak, Štengl, Tomašik, F. Oláh, Haranza, M. Oláh, Karlík, Bariak (Leško, Dobrocký, Havrla)

Cinobanský športový klub – ŠK Slovan Vidiná (nehralo sa pre zlý terén)

TJ Družstevník Mýtna – TJ Slovan Halič (nehralo sa pre zlý terén)

OŠK Biskupice – TJ Panické Dravce (nehralo sa pre zlý terén)