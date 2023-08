Agresívny útok na kúpalisku, muža dokopali do hlavy

Bitkári skončili v rukách policajtov.

LUČENEC. Počas verejnej akcie, ktorá prebiehala na kúpalisku v Poltári, došlo k fyzickému napadnutiu.

Štyria mladí muži si zobrali na mušku 28-ročného Kalinovčana. Uštedrili mu rany päsťami aj kopance.

V piatok 11. augusta o osude útočníkov rozhodovali na Okresnom súde v Lučenci.

"Jeden zo zadržaných mužov, 19-ročný F. Č., poškodeného bezdôvodne udrel päsťou do tváre a následne ho spoločne s ďalšími troma mužmi, konkrétne 18-ročným D. L, 21-ročným A. J. a 19-ročnm J. T. opakovane udierali do oblasti hlavy. V útoku pokračovali aj po tom, čo muž spadol na zem, kde ho opakovane kopali do hlavy," priblížili policajti prípad z 30. júla.

Dodali, že napadnutý muž utrpel zranenia s dobou liečby a práceneschopnosťou do sedem dní.

Dvaja už mali potýčky so zákonom

Dvaja útočníci zo spomínaného štvorlístka nestáli pred súdom po prvýkrát.

Jeden už v minulosti za ublíženie na zdraví dostal podmienku, druhý sa podobného skutku dopustil vlani v jednom z disko klubov v Lučenci.

"19-ročný D. L. takto konal aj napriek tomu, že bol iba prednedávnom trestným rozkazom Okresného súdu v Lučenci uznaný vinným zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví a prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody, pričom súd výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu v trvaní 1 rok. Aj 19-ročný J. T. útočil na 28-ročného muža napriek tomu, že sa obdobného skutku dopustil aj v júni 2022 v jednom z disko klubov v Lučenci, za čo mu bola rozhodnutím Okresného úradu v Lučenci uložená pokuta, nakoľko bol uznaný vinným zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu," ozrejmili policajti.

Verdikt súdu

V súvislosti s fyzickým napadnutím pred bufetom na kúpalisku v Poltári bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva, pričom všetkým štyrom mužom bolo za uvedený skutok vznesené obvinenie.

"Dvaja zo štvorice mužov, 19-ročný F. Č. a 18-ročný D. L. boli ako obvinení umiestnení do cely policajného zaistenia, pričom bol na obidvoch podaný podnet na ich väzobné stíhanie. V piatok 11. 8. dopoludnia rozhodol Okresný súd v Lučenci o ich vzatí do väzby," zakončili ochrancovia zákona.