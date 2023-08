Panické Dravce sa po roku vrátili do súťaže. Futbal by v dedine chýbal, tvrdí funkcionár Peter Osa

Slovo dodržali a po roku sú späť.

PANICKÉ DRAVCE. Zostava siedmej ligy ObFZ Lučenec bola minulú sezónu chudobnejšia o jedného tradičného účastníka. Mužstvo Panických Draviec vlani v lete ohlásilo prestávku a pretrhlo tak šnúru účinkovania v oblastnej lige.

Kým niekto mohol tipovať, že z dvanásťmesačnej prestávky sa stane dlhšia, Dravčania slovo dodržali a prihlásili sa do ďalšieho ročníka. Sezónu začnú s vyše dvadsiatkou hráčov, pričom v kabíne skombinovali skúsenosti ostrieľaných futbalistov s mladíckou dravosťou.

Aj o tomto sme sa porozprávali s vedúcim mužstva Petrom Osom. V rozhovore prezradil viac o zložení kádra, odchodoch i posilách, realizačnom tíme či klubovej filozofii.

V rozhovore sa dočítate mená hráčov i zloženie realizačného tímu,

odkiaľ prišli nové posily,

ako vyzerá možné spojenie s Veľkou nad Ipľom,

či vedúci mužstva neľutuje návrat do súťažného futbalu.

Panické Dravce sa po ročnej prestávke vrátili na futbalovú mapu. Ako sa vám to podarilo?

Prestávku sme ohlásili, pretože sme nemali dostatok hráčov a niektorí chalani nechceli pokračovať v podmienkach, aké sme mali. Išlo najmä o terén či šatne, a tak sme sa rozhodli pre pauzu.

S blížiacim sa koncom sezóny sme sa rozprávali, či futbal znova naštartujeme alebo nie. Rozhodli sme sa do toho ísť, pretože ak by sme čakali ďalší rok, naši kmeňoví hráči by sa stali voľnými a po dlhšej dobe by bol návrat omnoho ťažší.

Nerozpŕchli sa vám futbalisti?

Našťastie nie, evidujeme len tri odchody. Robo Balog zamieril do Buzitky, Norbi Hukkel do Lázy a Matúš Randís do Starej Haliče. Sebastian Milei odišiel hosťovať do Ružinej.

Peter Nôta s nami nepokračuje pre nedostatok času, no ak si ho nájde, tak sa k nám rád pridá. Väčšina chalanov súťažný futbal cez prestávku neriešila a vôbec nehrala. Čakali, či sa obnoví mužstvo v Panických Dravciach a boli pripravení na návrat do svojich farieb.

Kabínu sme doplnili mladými hráčmi, ktorí nemali klub. Prišli k nám Igor Fertö, Attila Šüli, Roland Berky, Peter Berky a Tibor Rácz z Veľkej nad Ipľom, Krisztián Tóth z Fiľakova a z Buzitky Miroslav a Martin Kocúrovci. Na hosťovanie sme získali Michala Bangu z Kalinova a Maroša Gála z Divína.

Aký veľký káder budete mať?