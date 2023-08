Dobrodružstvo na rieke, nocľah za babku. Atrakcia na juhu Slovenska je veľkým lákadlom

Pri Ipli pribudla nová turistická útulňa.

Šéfredaktorka - MY Novohrad

BUŠINCE. Budova nevyužitej bývalej kasárne v Bušinciach v okrese Veľký Krtíš plní nový účel. Prebudovali ju na turistickú útulňu pre turistov splavujúcich rieku Ipeľ aj cyklistov, ktorých k nej privedie značená cyklotrasa.

Podľa slov Zoltána Végha, starostu Bušiniec, ide o ďalší krok, nadväzujúci na aktivity, smerujúce k rozvoju splavovania spomínanej rieky v južnom regióne Banskobystrického kraja.

„V splave Ipľa vidíme veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Snažíme sa ho rozvíjať. Začali sme nákupom niekoľkých kanoe, minulý rok sme vybudovali šatne a hygienické zázemie a teraz sa tešíme, že sme vodákom sprístupnili útulňu. Vytvorili sme tak miesto, kde si môžu oddýchnuť, vyriešiť základný hygienický servis či prenocovať,“ vyjadril sa Végh.

Spresnil, že nová útulňa pozostáva zo spoločenskej miestnosti, kuchynky, priestorov na spanie, nechýba toaleta. Jej kapacita je šesť lôžok.

„Ak by sa návštevníci vybrali na prechádzku do obce, určite im odporúčam navštíviť obecné múzeum, venované osobe Aladára Zsélyiho, slávneho leteckého konštruktéra. Nachádzajú sa tu aj miestnosti so zbierkami historického nábytku, odevov, pomôcok v domácnosti aj na gazdovstve. Väčšina predmetov pochádza od miestnych obyvateľov,“ dodal starosta.

Chcú prilákať aj zahraničných turistov

Nová útulňa doplnila ponuku poskytovaných služieb projektu s názvom Veslujeme na jednej rieke.