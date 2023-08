V malej dedine sa skrýva veľký poklad, chátrajúca kúria má šancu na záchranu

Historická stavba má byť jedným z turistických lákadiel na území nášho UNESCO geoparku.

HAJNÁČKA. Jedna z 28 slovenských obcí, ktorá je súčasťou prvého nadnárodného geoparku v o svete a zároveň jediného slovenského UNESCO geoparku, má veľký potenciál na rozvoj turizmus.

Návštevníkov do Hajnáčky aktuálne láka zrúcanina gotického hradu, nachádzajúcom sa na čadičovom brale priamo nad obcou.

Kto sa k nemu vydá, prípadne pokochá sa výhľadom zo zvonice pod hradným kopcom, určite neprehliadne historickú budovu s rozľahlým nádvorím s ďalšími dvoma stavbami.

Ide o vyše dvestoročnú Ebeczkého kúriu. Už dlhé roky chátra a je na predaj. Momentálne to vyzerá tak, že jej osud je spečatený, avšak k lepšiemu. Niekdajšie šľachtické sídlo uprostred Cerovej vrchoviny plánuje odkúpiť banskobystrická župa.

Nevyužitá stavba s pôvodným nábytkom v spálňach, modrom či veľkom ružovom salóniku, má mať v budúcnosti atraktívne využitie, ktoré návštevníkov lokality vyhasnutých sopiek určite poteší.

V chátrajúcej kúrii sa zachoval pôvodný nábytok

„Ebezckého kúria je už dlhé roky na predaj. Záujemcovia boli viacerí, no aktuálne je najvážnejším Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Podľa mojich informácií majitelia vítajú myšlienku, že po obnove by bol objekt sprístupnený verejnosti. Znamenalo by to ďalší krok k rozvoju turizmu v tejto lokalite,“ povedal Ivan Poprocký, starosta Hajnáčky, ktorého zámer kraja s kúriou teší, rovnako ako podpora projektu župnými poslancami.

Ivan Poprocký, starosta Hajnáčky, pred jednou zo vstupných častí do Ebeczkého kúrie. (zdroj: Marcela Ballová)

„Po kúpe by došlo k obnove kúrie, ktorá je hlavnou budovou v ponúkanom areáli. Nachádzajú sa tam totiž aj sýpka s hospodárskou budovou. Hlavným cieľom projektu je však rekonštrukcia kúrie s finančnou podporou cez program cezhraničnej spolupráce Intgerreg,“ dodal starosta s tým, že po rekonštrukcii by v historickej budove vzniklo návštevnícke centrum.

„Je zariadená pôvodným nábytkom, ktorý je pre nás veľmi vzácny. Určite tam bude zachovaný. Zaujímavé využitie môžu časom získať aj sýpky na nádvorí. Napríklad v nich môžu byť expozície, týkajúce sa dávnej minulosti nášho regiónu, pripomínajúcu paleontologické nálezy. Časom uvidíme, čo všetko sa bude dať urobiť v rámci výziev,“ pripomenul Poprocký.

Podľa slov starostu už boli vypracované statické posudky, podľa ktorých stavby nie sú odsúdené na zbúranie, ale dajú sa obnoviť.

Pomôcť by mali peniaze z programu Interreg

Snahu župy zachrániť chátrajúcu Ebeczkého kúriu potvrdila aj Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie BBSK.

„Myšlienkou zachrániť chátrajúcu historickú stavbu v Hajnáčke sa kraj začal zaoberať už minulý rok. Dal vypracovať statický aj znalecký posudok. Aktuálne sa realizuje príprava k štúdii využitia objektu kúrie a tiež areálu, v ktorom stojí. Keď bude hotová, začne sa s prípravou projektovej dokumentácie, z ktorej bude známe, aký finančný objem bude potrebný na jej obnovu,“ ozrejmila Štepáneková.

Spresnila, že všeobecná hodnota nehnuteľnosti predstavuje podľa znaleckého posudku vyše 145-tisíc eur.

„Zámerom kraja je v spolupráci s partnermi vybudovať v kúrii návštevnícke centrum, ktoré by bolo zázemím pre Geopark Novohrad-Nógrád. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve krajskí poslanci odsúhlasili na svojom júlovom zasadnutí. Kúria potrebuje kompletnú rekonštrukciu, pričom cieľom projektu je záchrana tohto objektu s vysokou historickou a spoločenskou hodnotou pre región“ pokračovala hovorkyňa.