Pri gemerskej jaskyni vzniká nový turistický areál, čoskoro pribudne zipline dráha

Sprevádzkovať ju chcú ešte túto sezónu.

GOMBASEK. Ešte pred pár rokmi to bolo miesto zarastené vysokou burinou, z ktorej trčal iba jediný vysoký chátrajúci múr.

V súčasnosti je to vďaka snahe občianskeho združenia (OZ) Sine Metu nová turistická atrakcia Gemera, v ktorej každý rok pribudne niečo nové.

Ide o lokalitu kláštora pavlínov v Gombaseku, miestnej časti obce Slavec v Rožňavskom okrese, blízko kempingu pri vchode do Gombaseckej jaskyne.

V rokoch 2016 a 2017 sa obidva areály dostali do vlastníctva spomínaného občianskeho združenia, ktoré začalo s ich postupnou revitalizáciou.

Novú dráhu chcú spustiť ešte v tomto roku

Najnovšou atrakciou, ktorá doslova prepojí kemping s areálom kláštora je približne 500-metrová zipline dráha. Jej štartovacia stanica bude v kempingu a koniec sa nachádza pri kláštore.

Dráha mala byť podľa pôvodných plánov sprevádzkovaná do konca júna, ale pre problémy s konštrukciou sa tak napokon nestalo.

Ukázalo sa totiž, že horná veža dráhy musí byť o pár metrov vyššia.

„Bohužiaľ, došlo k inžinierskej chybe a teraz riešime, ako to odstrániť. Náklady sú veľmi vysoké, my už na to prostriedky nemáme, takže preto sa to naťahuje,“ vysvetlil pre MY Novohrad predseda OZ Sine Metu Örs Orosz.

Na zipline dráhe boli podľa jeho slov už osadené obe veže a medzi nimi natiahnuté lano.

„Po výstavbe však vysvitlo, že lano sa kríži s budovou Štátnej ochrany prírody, takže budeme musieť zvýšiť hornú vežu o tri metre,“ konkretizoval Orosz.

Ako pokračoval, dodávateľ už problém rieši, vežu pred niekoľkými dňami demontoval a odviezol.

„Sľúbili, že nám ju dodajú v auguste. My chceme dráhu skutočne sprevádzkovať ešte počas tejto sezóny. Ak by sa to podarilo hoci aj 15. septembra, ale určite to chceme spustiť ešte tento rok,“ zdôraznil predseda združenia.

Kúria je už zreštaurovaná, prebieha obnova kláštora

Druhou tohtoročnou novinkou je obnova ruiny kláštorného kostola pavlínov.

Práce na nej sa začali v roku 2018 archeologickým výskumom a pokračovali aj v ďalších rokoch.

Podarilo sa počas nich odkryť zvyšky múrov kláštora, ale i pevnosti, na ktorú bol neskôr prestavaný.