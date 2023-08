Lučenec žije Ligou majstrov, Berkyho tím na úvod zdolal andorrského majstra

V centre Novohradu sa hrá turnaj skupiny E.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

LUČENEC. Predkolo skupiny E UEFA Futsal Champions League sa začalo. V stredu (23. 8.) sa odohrali prvé dva zápasy, ktorých dejiskom bola športová hala Aréna v Lučenci. Futsalová obdoba prestížnej európskej súťaže sa do centra Novohradu vrátila po štvrtýkrát.

Miniturnaj odštartoval popoludňajším víťazstvom estónskeho FC Cosmos Tallinn 5:2 nad škótskym PYF Saltires. Pre domáce publikum bol lákavejší večerný duel. Proti sebe sa postavili hostitelia z MIMEL Lučenec a andorrský šampión FC Encamp.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Lučenčania vedení reprezentačným trénerom Marianom Berkym vkročili do novej edície kontinentálneho turnaja správnou nohou, keď už v 2. min. vyhrávali po presných zásahoch Ostráka a Belaníka dvojgólovým rozdielom.

Hostia začali viac riskovať a domácich zatlačili pred ich bránu s vysunutým gólmanom, no zmenu stavu to neprinieslo. Hra sa následne prelievala z jednej strany na druhú so šancami na oboch stranách.