Gemerské mestečko chce zachrániť pamiatku, ktorá patrila spoluobjaviteľovi jednej z našich najznámejších jaskýň

Pamiatka celé desaťročia chátrala.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

DOBŠINÁ. Desaťročia chátrajúca pamiatka na Gemeri by sa konečne mohla dočkať záchrany.

Samospráve Dobšinej a jej a poslaneckému zboru sa podarilo odsúhlasiť odkúpenie Ruffínyiho vily, národnej kultúrnej pamiatky a jednej z najzaujímavejších stavieb v meste.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to skvost Dobšinej, niečo, čo pre jej históriu veľa znamená. Možno sme si tým na seba ‚našili búdu‘, pretože tam treba urobiť rozsiahlu rekonštrukciu, ale dovolím si povedať, že to bude určite stáť za to,“ zdôraznil pre MY Novohrad prednosta Mestského úradu Dobšiná Pavol Burdiga.

Na obnovu pamiatky chce mesto získať prostriedky z grantov.

„Najdôležitejšie bude zabezpečiť strešnú konštrukciu, pretože tá je v zlom stave a zateká cez ňu,“ doplnil prednosta.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať V malej dedine sa skrýva veľký poklad, chátrajúca kúria má šancu na záchranu Čítajte

Vila získala pomenovanie podľa Eugena Ruffínyiho (1846 – 1924), banského inžiniera, ktorý bol okrem iného riaditeľom dobšinských mestských baní.

V roku 1870 sa stal spoluobjaviteľom Dobšinskej ľadovej jaskyne a zaslúžil sa aj o jej osvetlenie a sprístupnenie.

Mesto sa objekt vily snažilo získať aj v minulosti s tým, že by slúžila ako múzeum či zariadenie pre seniorov.

V článku sa ešte dočítate na akom projekte v Dobšinej aktuálne pracujú,

ktorých mestských častí sa týka,

ako dopadli bytovky pre Rómov, ktoré postavili pred pár rokmi.

K finálnej dohode však nikdy nedošlo, vila postupne chátrala a pozemok okolo nej zarástol zeleňou, ktorá ju dnes z veľkej časti zakrýva.