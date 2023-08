Muránska planina má nové logo, turisti sa už s ním môžu odfotografovať

Logo mala doteraz iba správa národného parku ako ochranárska organizácia, ale nie Muránska planina ako destinácia cestovného ruchu.

GEMER/HOREHRONIE. Muránska planina má nové logo, ktoré je súčasťou jej novej vizuálnej identity ako turistickej destinácie.

Logo a celá vizuálna identita bude využívaná nielen pri príprave propagačných a informačných materiálov či reklamných predmetov, ale aj na internete a sociálnych sieťach, ako aj na informačných paneloch a tabuliach.

Jedným z turisticky najzaujímavejších využití je nový fotobod, ktorý sa nachádza pri Surovcovej rozhľadni v sedle Zbojská na rozhraní Gemera a Horehronia, ktoré je jednou zo vstupných brán na Muránsku planinu.

Spolupráca viacerých subjektov

Vizuálnu identitu predstavili vo štvrtok (24. 8.) priamo na Zbojskej predstavitelia Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer, Správy národného parku Muránska Planina (NP MP) a zástupcovia dvoch ministerstiev.

„Národné parky sú aj destináciami cestovného ruchu a ten sa nedá robiť tak, že to robí len jedna organizácia, alebo subjekt. Už tri roky sme spolupracovali so všetkými aktérmi cestovného ruchu na príprave dokumentu Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu v NP MP do roku 2030. Vizuálna identita Muránskej planiny je jedným z výstupov, ktorými sa daná stratégia napĺňa,“ vysvetlil riaditeľ Správy NP MP Ján Šmídt.

Logo mala doteraz iba správa národného parku ako ochranárska organizácia, ale nie samotná Muránska planina ako destinácia cestovného ruchu.

„Toto logo by sa malo prihovárať práve návštevníkom tohto územia. Je moderné a malo by slúžiť ešte dlhé obdobie v budúcnosti,“ doplnil riaditeľ správy národného parku.

Ako pokračoval riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric, na Slovensku sme dlhodobo vnímali dva svety – jeden týkajúci sa ochrany prírody a druhý hospodárskeho využitia lesa.

„Tieto svety boli úplne nezmieriteľné a cestovný ruch bol niekde na okraji. Som veľmi rád, že sa to začalo postupne meniť. Jedna vec je však vytvoriť legislatívu a zabezpečiť financovanie, ale druhá vec je presvedčiť všetkých v danom regióne, že aj cestovný ruch je veľmi dobrá cesta na jeho rozvoj. Verím, že dobré výsledky všetkých presvedčia,“ podotkol Hric.

Veľmi dôležitý je však podľa neho aj samotný prístup k turistom zo strany samospráv, podnikateľov a iných poskytovateľov služieb.