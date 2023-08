V Klenovci by radi opäť sprevádzkovali kúpalisko a chceli by cyklotrasu i bankomat

Od vlaňajších jesenných komunálnych volieb vedie obec Klenovec v Rimavskosobotskom okrese nová starostka Katarína Pribilincová.

KLENOVEC. Od vlaňajších jesenných komunálnych volieb vedie obec Klenovec v Rimavskosobotskom okrese nová starostka Katarína Pribilincová, ktorá bola predtým riaditeľkou Špeciálnej základnej školy v neďalekej Hnúšti.

Ako uviedla pre MY Novohrad, hlavne prvý polrok starostovania hodnotí ako veľmi rýchly a ani nevie, ako ubehol.

„Nadobudla som dojem, že deň má málo hodín a týždeň má málo dní. Viac-menej mi ten polrok slúžil len na to, aby som sa rozhľadela, čo-ako funguje a ako postupovať na úrade či s ľuďmi,“ uviedla starostka.

Ako dodala, snaží sa zapájať do rôznych aktivít aj mimo obce a veľa chodievať medzi obyvateľov.

„Či je to do osady, alebo v uliciach. Chodievam doobeda medzi pracovníkov verejnoprospešných prác a popoludní medzi dôchodcov. V týchto začiatkoch len mapujem to, čo treba pre Klenovec urobiť a je toho dosť. Mám pocit, že od jari len kosíme a kosíme, ale rozbehli sme aj nejaké akcie,“ pokračovala Pribilincová.

Medzi plánmi je obnova kúpaliska, bankomat či výstavba cyklocesty

Požiadaviek od občanov a rozpracovaných projektov je podľa nej veľa.

„Keď do týchto projektových dokumentácií teraz trochu lepšie vidím, je mi jasné, že niektoré sa ani nedajú stihnúť za jedno volebné obdobie, pretože tá byrokracia okolo je hrozná. Už sa vôbec nečudujem, keď v správach počujem, že sa nečerpajú eurofondy a peniaze z grantov. Je veľmi ťažké dotiahnuť za jedno volebné obdobie projekt od nápadu až po realizáciu,“ konštatovala klenovská starostka.

Jedným z hlavných zámerov jej volebného obdobia bude snaha o obnovenie letného kúpaliska.

„V dedine nefunguje už roky, areál je mimo prevádzky a nie je zrejmý dôvod, prečo bolo zatvorené. Teraz počas leta ho chceme vypustiť, vyčistiť a prizveme odborníkov, aby nám povedali, kde je problém a ako pokračovať,“ ozrejmila Pribilincová.

Veľký projekt na kompletnú obnovu kúpaliska podľa nej nie je možný, pretože samospráva by to finančne neutiahla.

„Porucha však možno nie je až taká závažná, aby sme ju nevedeli opraviť z viacerých zdrojov ,“ doplnila.

Druhým zámerom je vybaviť pre Klenovec bankomat.

„Bola som v tomto smere už na viacerých stretnutiach a prebiehajú rokovania. Kedysi sme ho v dedine mali, ale zrušili ho. Máme pritom veľa starších obyvateľov, ktorí nemajú autá a nemajú sa v čase, keď je pošta zavretá, ako dostať do Hnúšte. Ale aj tam porušili bankomaty a ak tam práve nie sú peniaze, musia ísť až do Rimavskej Soboty,“ podotkla.

Dlhodobým zámerom je i oplotenie cintorína či možnosť postaviť nový amfiteáter.