FUTBAL: Oslabené Podrečany okradli Uhorské, Kalinovo preťalo nepriaznivú šnúru

NOVOHRAD. Jesenná časť futbalovej sezóny je v plnom prúde a aj posledný augustový víkend (26. a 27. 8.) patril ďalším bojom o body.

Ako dopadli stretnutia pre naše mužstvá od tretej po siedmu ligu? Pozrite si výsledky, tabuľky i komentáre. Chýbajúce štatistiky i pozápasové hodnotenia postupne doplníme.

III. LIGA VÝCHOD - 4. KOLO

MŠK Novohrad Lučenec - MŠK Tesla Stropkov 1:1 (0:1)

Góly: 71. Kotora - 22. Leško. ŽK: Kotora, Kovalčin, Pipíška, Marcík - Matkobiš, Štefánik, Leško. R: M. Ruc, T. Ralbovský, M. Kardelis

Lučenec: Jenčo - Komora, Fabian, Kotora, Suja, Daško, Berky, Tannhauser, Beran, Imre, Kovalčin (Budáč, Karkus, Pipíška, Marcik)

Stropkov: Dlugoš - Keresteš, Matkobiš, Hien, Ivanecký, Araque, Štefánik, Zapotocký, Olejár, Hurný, Leško (Dovičák)

Tomáš Boháčik, MŠK Novohrad: V 1. polčase sme hrali veľmi ustráchane. Súper dominoval, bol lepší na lopte a my sme sa vyhýbali súbojom. Stropkov sa zaslúzene dostal do vedenia. Cez prestávku sme si povedali nejaké veci, zmenili sme rozostavenie a začali sme byť agresívnejší. Nedávali sme súperovi toľko priestoru. V 2. polčase sme boli aktívnejší, hoci v útoku ešte stále máme čo robiť. Podarilo sa nám vyrovnať a vzhľadom na tieto dva polčasy je remíza zaslúžená. Verím, že pomaličky prídu aj nejaké víťazstvá.

Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MŠK Rimavská Sobota 3:2 (2:1)

Góly: 4. (PK) a 29. Serečin, 90. Witek - 45. a 53. Krištof. ŽK: Witek, Serečin, Majeran, Kuc - Sokol, Oláh, Luka, Gembický, Krištof. R: P. Greško, P. Holp, M. Fedák

Stará Ľubovňa: Švec - Witek, Bučko, Karaš, Bomba, Serečin, Majeran, Turlík, Rindoš, Perháč, Kuc (Haščák, Tináth, Rečičár)

Rimavská Sobota: Sokol - Port, Ciprus, Oláh, Luka, Gembický, Jackuliak, Juhász, Japhet, Petrán, Krištof (Krstich, Lupták, Kurek, Vargic)

Eugen Bari, Rimavská Sobota: Odohrali sme zaujímavý, no pre nás smolný zápas. Na štadión sme sa, bohužiaľ, pre problémy v premávke dostali trochu neskôr, čo sa odrazilo aj v úvode stretnutia, kedy sme inkasovali dva góly. Potom sme sa prebrali a začali sme byť aktívni. Vďaka tomu sme vyrovnali na 2:2. Posledných 20 minút zápasu sa hral futbal so šancami na oboch stranách. Mrzí ma, že sme nevedeli dotiahnuť útoky do gólového efektu. Kazili sme finálne prihrávky a nevyužili sme prečíslenia. Mali sme smolu, keď sme v 93. min. dostali gól po strate lopty a prehrali sme. Výsledok je to krutý, ale myslím, že sme predviedli dobrú hru. Žiaľ, vrátili sme sa bez bodu. Dúfam, že v ďalšom zápase dokážeme bodovať naplno.

TJ Baník Kalinovo - Partizán Bardejov BŠK 5:1 (2:1)

Góly: 1., 65. a 68. Blahút, 12. Belko, 55. Bajo - 27. D. Kuhajdík. ŽK: Koták - Rodriguez, Portugalyan. R: T. Plavecký, M. Dobrík, A. Maslen

Kalinovo: Danko - Molčan, Tatar, T. Filipiak, Fajčík, Blahút, Bajo, Koták, Osei, Belko, Breznaník (A. Filipiak, Segeč, Kováč, Vilhan, Toshor)

Bardejov: Sukovský - Petrišák, Grimaldi, Kukulský, J. Kuhajdík, Rodriguez, Štefančin, Kmec, J. Kuhajdík, Portugalyan, Stachura (Varešinský, Lukáč, Alzate, Michalov, Paňko)