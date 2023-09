FUTBAL: Halič, Mýtna i Vidiná valcovali, desať hráčov Buzitky otočilo stav

Výsledky, tabuľky a komentáre na jednom mieste.

NOVOHRAD. Prehra Kalinova na východe republiky, úspech Lučenca v Bardejove alebo vysoké víťazstvá Vidinej, Mýtnej a Haliče. Aj takto vyzeral prvý septembrový víkend na futbalových trávnikoch.

Ako sa darilo našim od tretej po siedmu ligu? Pozrite si výsledky, tabuľky aj komentáre.

V článku sa dočítate: aké inštrukcie dostal poltársky bombardér P. Kulich,

prečo Lučencu vyšli striedania,

aké zlé rozhodnutia urobil arbiter v šlágri Tomášoviec s Osrblím,

ktorí hráči strelili hetriky a kto uvidel červenú kartu,

čo stálo za prehrou Málinca,

kto sa z tímu Fiľakova zranil,

prečo sa nehral jeden zápas v D skupine VI. ligy,

ako videl výkon Haličanov Cinobančan R. Berky.

III. LIGA VÝCHOD - 5. KOLO

Slávia TU Košice - TJ Baník Kalinovo 3:1 (2:1)

Góly: 32. (PK) Vancák, 34. Sow, 60. Randazzo - 16. (PK) Breznaník. Nepremenený PK: 88. Blahuta. ŽK: Valach, Gallo, Sow - Tatar, T. Filipiak, Breznaník. R: P. Židišin, P. Adamčo, D. Capik.

Košice: Valach - Pásztor, Korijkov, Gere, Urban, Vancák, Gallo, Tobiaš, Sow, Segeďa, Kolbas (Vilčko, Randazzo, Oros, Harvila, Tišťan)

Kalinovo: Slaniniak - Molčan, Tatar, T. Filipiak, Fajčík, Koták, Belko, Breznaník, Vilhan, Toshor, Blahuta (A. Filipiak, Segeč)

Matej Čobik Ferčik, Kalinovo: Z našej strany sme mali výborných prvých 30 minút. Potom po ľahkej strate a individuálnej chybe nastal výsledkový obrat. Do druhého polčasu sme vstúpili s cieľom vyrovnať, no naopak opäť po našej chybe sme inkasovali tretí gól. Herne to z našej strany nebolo v poriadku. Výsledkovo doplácame na individuálne chyby a stratu koncentrácie v rozhodujúcich momentoch.

Partizán Bardejov BŠK - MŠK Novohrad Lučenec 0:2 (0:0)

Góly: 83. Kovalčin, 90. (PK) Pipíška. ŽK: Grimaldi - Karkus, Daško, Suja, Kovalčin. R: R. Bobko, J. Maliňák, M. Fedák.

Bardejov: Varešinský - Petrišák, Kuhulský, D. Kuhajdík, Rodriguez, Kmec, Lukáč, Stachura, Berecký, Štefančin, J. Kujajdík (Grimaldi, Portugalyan, Šott)

Lučenec: Jenčo - Karkus, Fabian, Daško, Suja, Kotora, Hulec, Beran, Tannhauser, Berky, Kovalčin (Komora, Budáč, Šulek, Pipíška)

Tomáš Boháčik, MŠK Novohrad: Bol to ťažký zápas. Domáci boli od začiatku aktívnejší a jednoznačne chceli vyhrať. Vypracovali si viacero gólových príležitostí, no v týchto momentoch nás podržal brankár Jenčo. Celá naša defenzíva bola dobrá. Chlapci boli obetaví, hádzali sa do striel.