Coburgovský kaštieľ v Jelšave robotníci nečakane opustili, mesto tlačia šibeničné termíny

Musia vyhlásiť nový tender.

JELŠAVA. V Jelšave riešia vážny problém. Pár týždňov pred dokončením rekonštrukcie časti tamojšieho kaštieľa robotníci stavbu opustili.

Keďže na obnovu zadného krídla coburgovského kaštieľa získalo mesto v okrese Revúca takmer milión z nórskych fondov, hrozí, že pri nenaplnení projektu bude musieť peniaze vrátiť.

Radnica aktuálne pripravuje vyhlásenie nového tendra.

„Nové verejné obstarávanie plánujeme vyhlásiť koncom tohto týždňa lebo budúci týždeň, vzhľadom k tomu, že jeho príprava je náročnejšia z hľadiska rozpočtu a tiež toho, čo je a nie je urobené z pôvodného projektu. Niečo ešte musí doplniť projektant,“ uviedol primátor pre MY Novohrad a konkretizoval, čo v obnovovanej časti národnej kultúrnej pamiatky treba ešte urobiť.

„Treba položiť podlahy, podlahové krytiny, vyplniť niektoré väčšie otvory, najmä na prízemí severozápadného krídla, kde sú veľké oblúkové okná. V seminárnej miestnosti na poschodí je potrebné obložiť strop. Tiež treba inštalovať schodište. Takže tej roboty už nie je až tak veľa,“ vymenoval Kolesár.

Veľa závisí aj od počasia

K situácii, s ktorou mesto nerátalo, došlo podľa primátora v čase, keď sa blíži zima a väčšinu stavebných prác nebude možné realizovať.

Projekt má mesto dokončiť do konca apríla budúceho roka.

„Obávame sa, ako to pôjde. Ministerstvo nás tlačí, aby sme najneskôr začiatkom októbra mali výsledok verejného obstarávania. No mám obavy, pretože ak verejné obstarávanie vyhlásime na budúci týždeň a na predkladanie ponúk necháme minimálne 20 pracovných dní, už sme v polovici októbra. Okrem toho sa blíži zima. Veľa stavebných prác sa nebude dať robiť. Tiež bude záležať na jarnom počasí, ktoré môže byť rôzne. Takže ideme do veľkej neistoty a rizika. Bude to skutočne, ako sa hovorí, s odretými ušami,“ ozrejmil primátor.

Mesto momentálne s košickou firmou Eurobau, ktorá bola zhotoviteľom, komunikuje prostredníctvom právnikov. Jej robotníci z kaštieľa odišli začiatkom leta, avšak dovtedy práce prebiehali podľa harmonogramu.

Podľa slov Kolesára boli s firmou spokojní a mesto jej uhradilo všetky faktúry.

Samospráva už spoločnosti zmluvu vypovedala pre nedodržanie podmienok.

Mesto je pripravené brániť sa

Na margo hrozby v podobe vrátenia takmer milióna eur primátor zdôraznil, že pre mesto by to bolo likvidačné, avšak určite by sa bránilo súdnou cestou.