Zápasník FTC Fiľakovo Rácz si na nabitom turnaji vybojoval zlato

Tréner nešetril slovami chvály.

FIĽAKOVO. Okolo 250 štartujúcich z dvanástich krajín sa zišlo na 8. ročníku mládežníckej súťaže v zápasení gréckorímskym štýlom o pohár starostu v Trhovej Hradskej. Na nabitom turnaji mal zastúpenie aj náš región v podobe Zápasníckeho oddielu FTC Fiľakovo.

Aj keď žlto-modrá výprava nepočítala s medailovým umiestnením, napokon domov doviezla zlato.

„Čakajú nás majstrovstvá Slovenska v gréckorímskom štýle, takže hlavným cieľom bolo, aby chlapci nabrali skúsenosti. Napokon som z výkonov našich zverencov ostal veľmi príjemne prekvapený,“ začal tréner Attila Albert.

Peter Mészáros v U15 do 85 kg narazil na silnú konkurenciu v podobe účastníkov európskeho šampionátu a skončil štvrtý. Róbert Jónás sa v U13 do 37 kg s jednou výhrou a dvomi prehrami umiestnil na piatom mieste. O prekvapenie sa napriek neveľkým skúsenostiam s gréckorímskym štýlom postaral Zsolt Rácz v U11 do 33 kg, ktorý si vybojoval zlato.

„Vo váhe boli siedmi, pričom v skupine mal troch súperov. Dvoch porazil a jednému podľahol. Do finále sa dostal po triumfe nad víťazom druhej skupiny. Následne v záverečnom boji nezaváhal a obsadil prvú priečku,“ opísal Albert. „Zsolti je výnimočný talent a keď trochu popracuje na psychickej odolnosti, tak môže dosiahnuť veľké úspechy,“ pochválil.

Fiľakovskí zápasníci majú rozbehnutú sezónu a pred sebou dôležité súťaže. V nasledujúcich týždňoch nastúpia v žiackej lige i na medzinárodných turnajoch.