Spája ich úcta k hodnotám

Folklórna skupina Rozmarín sa zaoberá tradíciami z oblasti Pliešoviec.

Folklórna skupina Rozmarín z Pliešoviec vo folklórnom dianí pôsobí už 31 rokov a zaoberá sa tradíciami z oblasti Pliešoviec, Podjavoria – región Podpoľanie. Nadviazala na spolok Živena a následne na folklórny súbor Mládežník, ktorý pôsobil v 80. rokoch 20. storočia pri SZM v Pliešovciach. Dnes už skupina pôsobí ako občianske združenie pod obcou Pliešovce.

„Za založenie a pravidelné vedenie vďačíme našej umeleckej vedúcej Anne Ďurčovej“, hovorí Alena Vajdová – organizačná vedúca. „Hlavne za jej odhodlanie, chuť pracovať s ľuďmi a viesť ich k zachovávaniu autentického spevu, tancu, ale aj hudobnému prevedeniu. Mimoriadnu pozornosť venuje zberu ľudových piesní a zvykosloviam, ktoré následne dopĺňa do programových blokov.

Môžeme sa pochváliť krštením, svadbou, páračkami, rukovačkou, stavaním májov, kosbou či žatvou, spracovaním pásma v Nedeľu po obede, Annabálom, Orechármi, Fašiangami, Muzikou, ale aj vianočným pásmom Od Ondreja do Vianoc. Niektoré pásma získali dokonca na krajskej prehliadke aj strieborné a zlaté ocenenia ako Rukovačka (2002), Keď kosy cvendžia (2005), V nedeľu po obede (2008) a V pliešovskej murovanej krčmičky (2015).

Medzi členov folklórnej skupiny patria aj mimoriadne nadaní sóloví speváci ako Dana Cútová, Ján Velkov, Eva Luptáková, Žofia Cútová, Veronika Luptáková a iní. Danka Cútová svojím talentom očarila porotu na celoslovenskej prehliadke v roku 2013, kde získala cenu LAUREÁT a v roku 2017 sa zúčastnila televíznej relácie Zem spieva.

Ján Velkov tiež získal dvakrát zlaté pásmo na regionálnej prehliadke v roku 2012 a 2019. Podarilo sa nám vydať štyri hudobné nosiče. Prvá bola audio-kazeta s názvom Tie ružičke, ktorú sme vydali v roku 1999. V roku 2002 sme vydali CD nosič pod názvom Od Pliešoviec vetor veje, o štyri roky neskôr CD s názvom Od Javoria a v roku 2017 sme vydali, dúfam, že nie poslednú nahrávku Cez Pliešovce mútna voda tečie.

Od založenia až dodnes folklórnou skupinou prešlo asi 150 členov, ale momentálne skupinu tvorí približne 30 stálych členov v rôznych vekových kategóriách. Najmladšia členka má 13 rokov, najstaršia 75 rokov. Ľudovú hudbu máme našťastie svoju, pod vedením šikovného huslistu, violistu a kontrabasistu Daniela Bebeja, ktorý pomaly zaúča aj mladších hudobníkov ako Ján Velkov ml., alebo Emine Mária Tagrapová.

Sme veľmi radi, že o tradície a zvyky ľudia majú stále záujem a podarilo sa nám v priebehu dvoch rokov prijať do súboru sedem nových členov. Folklór ľudí spája, vytvára priateľstvá, spolu prežívame pekné chvíle a nie nadarmo sa hovorí, že folkloristi sú ako jedna veľká rodina – a my sme hrdí na to, že môžeme byť jej súčasťou“. Veď všetkých nás spája láska a úcta k hodnotám, ktoré vytvorili naši predkovia, a snaha o zachovanie pre ďalšie generácie.

