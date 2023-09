Svojou tvorbou neustále oslovujú mladých ľudí

FS Podpoľanec nás reprezentuje aj v zahraničí.

Výsledky našej práce prinášajú po rokoch ovocie. Teší ma, že k nám stále prichádzajú mladí ľudia, ktorí objavujú svoje rodné korene a krásu svojich predkov v tanci, speve i hudbe prostredníctvom tvorby FS Podpoľanec, ktorý reprezentuje Podpoľanie a Slovensko aj v zahraničí.

Teší ma, že súbor rastie aj po kvalitatívnej stránke. Dnes disponuje tanečnou zložkou, dievčenskou speváckou skupinou, ľudovou hudbou a ešte máme aj skvelých inštrumentalistov a sólistov – spevákov a speváčky. Potom je radosť tvoriť v takom súbore.

Viete, čo ma fascinuje najviac na práci umeleckého vedúceho?Často počúvam, že mladí ľudia nemajú vzťah k tradíciám, že nemajú úctu k ničomu, čo zanechali starí otcovia, ani ku kultúrnym hodnotám našej krajiny a národa. Toto tvrdenie rázne odmietam, lebo to nie je pravda. Keby ste videli folklórny svet – plno mladých ľudí, ktorí prejavujú radosť zo života.

Keby som s nimi nepracoval, tak tomu možno uverím. Vidím, že v tých mladých niečo je, cítim to. Je to pevne zakorenené, treba to v nich hľadať a prebudiť k životu, lebo tam hlboko v srdci to nakoniec precitne. Je to kus života ich predkov a oni to vedia.

Tejto mladi sa treba odovzdať a venovať a oni vám to vrátia a potom opäť to odovzdajú ďalej svojim. A tak to má byť. Táto mlaď vie, odkiaľ je, vie, odkiaľ vzišla a kam patrí. S úctou pristupuje k odkazu predkov a s pokorou žne to, čo zasiali generácie pred nimi. A napokon aj my s láskou ďalej, tak ako oni, sejeme zrno, aby rástlo pre naše deti, pre naše budúce pokolenia. Celý môj život objavujem krásu a talent v mladých ľuďoch, a to je to najkrajšie, čo ma napĺňa.

V súbore sme výborná partia, mám skvelých spolupracovníkov nielen z Detvy, ale aj z Liptovskej Tepličky, Buzitky, Cinobane, Vyhní a zo Zvolena. Spoločne pracujeme na budovaní dobrého mena súboru. Podpoľanec je považovaný za reprezentanta hudobného i tanečného folklóru Podpoľania a tomuto regiónu sa venuje prioritne aj vo svojej tvorbe. Avšak vo svojom repertoári má aj tance z iných regiónov Slovenska. Po náročnej sezóne 2023, kde sme vystupovali na rôznych festivaloch po Slovensku, budeme ešte našu krajinu reprezentovať aj na zahraničných festivaloch v Taliansku, gréckych Aténach a maďarskej Budapešti.

Súbor na jeseň v septembri opäť otvorí svoje brány. Veľmi radi privítame chlapcov aj dievčatá, ktorí by sa k nám chceli pridať, pretože nás čaká veľa práce. Ak máš rád ľudovú pieseň, tanec i hudbu, pridaj sa medzi nás. Na rok 2024 pripravujeme viaceré nové choreografie, zároveň to bude prípravný rok na naše 50. výročie, ktoré oslávime v roku 2025.