Reprezentovali nás aj v Číne

FS Očovan je súbor s dlhoročnou tradíciou.

Folklórny súbor Očovan je súbor s dlhoročnou tradíciou. Jeho folklórny príbeh sa začal písať v roku 1936, čo znamená, že Očovan už oslavuje 87 rokov od svojho založenia. Folklórna skupina Očovan mala svoje prvé vystúpenie 28. júna 1936 v Turčianskom Svätom Martine pod vedením učiteľa Júliusa Višňovského. Patrí tak vôbec k najstarším súborom svojho druhu na Slovensku.

Za svoju históriu folklórny súbor Očovan vychoval množstvo generácií skvelých tanečníkov, hudobníkov či chýrnych spevákov. Aj súčasná generácia tanečníkov nachádza i dnes tanečnú inšpiráciu v krokoch Jána Gašku či Margity Nosáľovej. Zakladajúci členovia stáli aj pri zrode Slovenského ľudového umeleckého kolektívu – SĽUK. Za dlhé pôsobenie vo folklórnej histórii toho Očovania stihli mnoho.

Nielen vystúpenia na domácich folklórnych festivaloch v Detve, Východnej či Myjave, ale aj bohatú reprezentáciu Slovenska na zahraničných festivaloch v Portugalsku, Bulharsku, Rusku, Poľsku, Grécku, Česku, taktiež v ďalekej a pre nás exotickej Číne, kde sa folklórny súbor Očovan stihol otočiť za dva roky až dvakrát.

V posledných rokoch Očovania pracujú súbežne v dvoch kolektívoch – ako folklórna skupina, kde pôsobia starší členovia, a folklórny súbor tvorený mladšou generáciou nositeľov očovských tradícií. Folklórna skupina Očovan aktívne udržiava očovské tradície, prejav a kultúru vo svojich programoch. Vo svojom repertoári má pásma ako V tej Očovskej krčmičke, Očovská svadba, Na Mitra či najnovšie pásmo Valaská jar, na ktorých sa podieľali bývalí vedúci Očovanu Ján Priechodský a Pavel Holík.

Pavel Holík je aj v súčasnosti vedúcim folklórnej skupiny, aktívnym tanečníkom a veľkou inšpiráciou vo svojom tanečnom prejave nielen doma na Podpoľaní. Folklórny súbor a mladšiu generáciu tanečníkov vedie posledné desaťročie vedúci Pavol Hossa. V tomto období sa súbor uberá v tvorbe k scénickým programom, ktoré prinášajú divákovi zážitok tanečného divadla.

Súbor aj naďalej svoju tvorbu venuje primárne rodnému Podpoľaniu, no neviaže túžbu poznania súčasných členov súboru aj po ostatných regiónoch, z ktorých choreografie obohacujú a neustále posúvajú ich tanečné zručnosti. Aj vďaka úzkej spolupráci s vynikajúcimi hudobníkmi z telesa Temperament Cimbal Orchestra si scénické programy zachovávajú umeleckú hodnotu, ktorú si divák po ich vzhliadnutí odnáša v mysli domov. Hudobné aranžmány pre programy vytvára Michal Budinský a Michal Oťapka zo zoskupenia Temperament Cimbal Orchestra.

Folklórny súbor Očovan a vedenie súboru pristupuje rešpektujúco k histórii súboru a celej predchádzajúcej tvorbe, no nebojí sa ponúknuť aj novodobý pohľad na spracovanie tanečných tém súčasnou generáciou tvorcov. Choreograficky svoj rukopis prenáša do repertoáru súboru práve Pavol Hossa, ktorý počas svojho aktuálneho pôsobenia vytvoril dva celovečerné scénické programy V Očovej doma a Zabudnutí, na ktorých spolupracoval s choreografmi Pavlom Holíkom a Michalom Majerom. V súčasnosti pracuje súbor neutíchajúco a aktívne na príprave reprezentačného programu, ale i celovečerných programoch, atraktívnych pre divákov, no so zachovaním nosnej myšlienky, ktorá v divákovi pri odchode z hľadiska niečo zanechá.

Súčasná generácia tanečníkov prejavuje aktívne lásku k folklóru a jeho prejavom, je však aj u nás obava, či ich bude v najbližších rokoch dostatok, či bude komu odovzdávať múdrosť a krásu, ktorú život s folklórom prináša. V hĺbke duše veríme, že to tak bude, že folklór v Očovej nevymizne.