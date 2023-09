Od koledovania v uliciach Haliče až na medzinárodné pódium

Haličan sa zúčastňuje aj na významných podujatiach.

Pred rokom 2005 si len tak pre potešenie príležitostne hrávali Ján Fehérpataky, Ondrej Čiešok a neskôr sa pridal Marian Zdechovan. V roku 2005 na Vianoce sa v Haliči začala stretávať širšia skupina seniorov a milovníkov ľudových tradícií (Ján Hronec, Jozef Rekšák, Martin Sarvaš – nebohý, Milan Gibaľa, Tomáš Gibaľa s heligónkou – nebohý a Emil Ďurica).

Rozhodli sa obnoviť starý slovenský zvyk – spievanie štedrovečerných kolied od domu k domu. Keďže koledovanie zožalo veľký úspech, bol to prvý krok k založeniu organizovanej hudobno-speváckej skupiny ľudových piesní v Haliči.

Prvým vedúcim bol Emil Ďurica, ktorý v roku 2006 oficiálne uviedol skupinu na verejnosť a bol jej zakladateľom. Pôsobenie v skupine ukončil zo zdravotných dôvodov. V roku 2011 sa založilo občianske združenie s názvom Hudobno-spevácka skupina HALIČAN, ktorého zakladateľmi boli Beata Balagová a Janette Káková, ktorá súbor vedie dodnes.

Skupina každoročne urobí priemerne 15 podujatí a počas svojej existencie uskutočnila veľa vystúpení. Poznajú ich v mnohých obciach okresov Lučenec, Poltár, Detva či Rimavská Sobota. Snaží sa zachovať autentický folklór, udržiavať zvykoslovia a tradície obce.

Súčasná zostava: Hudobnú zložku skupiny tvoria: Ján Fehérpataky (husle), Ján Tušim (husle), Milan Polóny (akordeón), Róbert Kanda (kontrabas, občasná výpomoc). Spevácka zložka: Eva Markotánová, Janette Káková, Eva Protušová, Iveta Franeková, Bronislava Kamenská, Miljana Palatická, Marcela Berkyová, Milan Šulek.

Hudbou, spevom a hovoreným slovom predstavuje zvyky v obci a v celom regióne. V repertoári má množstvo ľudových piesní, najmä z regiónov Novohrad a Podpoľanie. Haličan ponúka programové bloky zamerané na rôzne zvyky, napríklad fašiangy s pochovávaním basy, stavanie a váľanie mája, tradičný jarmok, dožinky, páračky a vianočné zvyky. Dobrú odozvu má hranie na svadbách – pred sobášom u ženícha a nevesty, po sobáši pred kostolom i polnočné čepčenie nevesty. Prezentujú sa aj na firemných večierkoch a rodinných oslavách.

Do repertoáru hudobno-speváckej skupiny Haličan patria aj programy Páračky – Na Luciu – Čas vianočný, Dožinky alebo Na haličskej svadbe. Členovia a členky skupiny účinkovali na rôznych vystúpeniach, prehliadkach i súťažiach.

Získali jedno zlaté a tri strieborné pásma a za úspešné účinkovanie v Striebornom pásme na oblastnej súťažnej prehliadke Festival hudobného folklóru v Dolnej Strehovej (2006) im udelili diplom.

Haličan sa zúčastňuje na významných podujatiach doma v Haliči i širšom okolí regiónu. Tento rok boli súčasťou XXVII. Medzinárodného folklórneho festivalu v Lučenci. Skupina má založenú svoju kroniku, ktorú vedie Emil Ďurica a obsahuje všetky dôležité informácie vrátane dokumentácie – plagáty, pozvánky a fotografie. Členky skupiny vystupujú v krásnom ľudovom odeve, kroje sú prevažne z Ábelovej.

A ako vidia budúcnosť? Bude to prekvapenie, keďže vekový priemer členov je 55 rokov a záujem spievať alebo hrať v súbore nie je. Nábor robili už veľakrát, no nevzdávajú to. Touto cestou chcú osloviť mladých od 15 rokov – dievčatá i chlapcov, ktorí vedia spievať a hrať na hudobný nástroj, aby sa nebáli ozvať, alebo prísť na nácvik každý štvrtok v malej sále kultúrneho domu v Haliči o 19. hodine. Skupine tiež chýba stály muzikant do hudobnej zložky, ktorý vie hrať na kontrabas.

Na záver veľmi pekne ďakujú všetkým, ktorí so skupinou Haličan účinkovali a pôsobili.