Oživujú banícke tradície

FS Háj vznikol v roku 2014.

FS Háj vznikol v roku 2014 na základe baníckeho projektu Banskí Potteri. Projekt bol akýmsi odrazovým mostíkom prebúdzania sa obnovy baníckych tradícií v našom meste.

Súbor sa v projekte predstavil svojou speváckou a tanečnou zložkou, baníckymi piesňami a tancami. Po skončení projektu sa nadšenci folklóru naďalej stretávali a pokračujú v tom až doteraz. Súbor nesie názov Háj podľa kopca týčiaceho sa nad mestom, na ktorom stojí rozhľadňa. Za dobrého počasia možno vidieť Ostrihom aj Tatry.

Súbor od jeho vzniku vedie Mgr. Katarína Búryová, v jeho začiatkoch bola aj trénerkou. Neskôr fungoval pod taktovou odborného tanečného pedagóga a choreografa Martina Urbana, Mgr. Art., PhD., bývalého profesionálneho tanečníka Slavomíra Schwarza a dnes tanečníkov trénuje Martin Kupča. Speváckej zložke sa venovala Mgr. Edita Hatalová či Mgr. Gustáv Micheľ. Od začiatku sa vystriedalo mnoho členov či už v speváckej, tanečnej alebo hudobnej zložke.

Koronavírus aj náš súbor oslabil o členov a tanečníkov. Preto je každý v našom súbore vítaný. Najväčší rozmach sme zaznamenali v rokoch 2018-2019, kedy nás bolo až 35, čo je na naše malé mesto pekný počet. Krojárka Mgr. Martina Janesová vedie šatnicu a každoročne ju dopĺňa o nové kúsky zo starých skríň. Nové časti krojov nám zasa šije Parta – Jana Kucbeľová z Detvy.

Medzi najvýznamnejšie vystúpenia patrí účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale v Čiernej Hore. Za spomenutie stojí aj Folklórny festival Pod Inovcom vo Veľkej Lehote, Dni okolitých obcí, stretnutia banských miest, Salamander Banská Štiavnica, jarmoky, súkromné akcie, narodeninové oslavy, vianočné večierky, vystúpenia pre seniorov a podobne.

Ročne začepčíme asi 35 neviest. Natočili sme klip so spevákom Martinom Jakubcom a kapelou Amadeo pre TV Šláger Muzika v relácii Na potulkách s Amadeom, súbor tam účinkuje s baníckymi piesňami. Azda jedným z najväčších zážitkov bolo spievanie na jednom pódiu s Kandráčovcami. Bez sponzorov by to nešlo. Medzi našich hlavných sponzorov patrí mesto Nová Baňa, Knauf Insulation, s. r. o., CORTIZO Slovakia.

Nová Baňa patrí do regiónu Tekov. Venujeme sa vo veľkej miere tekovským piesňam i tancom. Keďže folklórny súbor pôsobí v banskom meste, veľkú časť venuje baníckej tematike. V Novej Bani je jedinečný a unikátny Banícky poriadok. Tancoval sa kedysi počas fašiangových dní až do začiatku pôstu. Mal presne stanovené regule, ktoré sa museli dodržiavať.

Náš súbor zachováva túto tradíciu a každoročne Banícky poriadok tancuje. Spolupracujeme s OZ Nová Baňa, ktorý sa venuje záchrane banských diel a najmä odbornej konzervácii nálezu základov strojovne Potterovho stroja. Náš súbor je možné sledovať na sociálnych sieťach a máme aj vlastnú webstránku. Veríme, že budeme aj naďalej rozdávať radosť z folklóru z úcty k našim predkom. Tešíme sa na vás na našich vystúpeniach.