Ľuďom vštepujú úctu k zvykom

Hlavnou úlohou folklórnych zoskupení, a to sa týka aj ľubietovskej folklórnej skupiny Debnár, je vštepiť do mladej generácie a obnoviť u staršej úctu k tradíciám a zvykom. Nie je to ľahká úloha, najmä v dnešnej dobe, keď sa na nás zo všetkých strán valí západná kultúra a nenápadne pomaly vytláča naše bohaté kultúrne duchovné dedičstvo, kde patria obyčaje, zvyky, piesne, ale aj kroj a nárečie.

FSk Debnár vznikla v roku 1993 a v tomto roku si pripomenie 30. výročie svojho vzniku. Za zrodom ľudovej hudby aj samotnej folklórnej skupiny stojí a dodnes ju vedie zanietený folklorista a všestranný muzikant Ján Majer.

Od začiatku pôsobenia sa v nej vystriedalo temer 50 účinkujúcich všetkých vekových kategórií. V roku 2010 nahrali CD s názvom Debnári idú. Vo svojom repertoári majú piesne z Ľubietovej, blízkeho okolia, no i z iných regiónov Slovenska.

Vedúci folklórnej skupiny Ján Majer s obľubou pripravuje scénické pásma, ktoré sú odrazom každodenného jednoduchého a veselého života na dedine.

V roku 2011 sa FSk osamostatnila a pretransformovala do občianskeho združenia Debnár Ľubietová. S hrdosťou reprezentujú obec na rôznych kultúrno-spoločen-ských akciách doma i v okolí, na svadbách či rodinných oslavách.

Za úspech členov folklórnej skupiny je možné považovať každé vydarené vystúpenie odmenené potleskom a pochvalou od profesionálov folklórneho sveta, no veľmi oceňujú vydanie svojho prvého CD.

Za výberom piesní, scenárov a choreografiou stojí vždy vedúci Ján Majer, ktorý intuitívne vyberie práve to najlepšie. Jeho manželka Jana, okrem toho, že je členkou ženskej speváckej skupiny, zhotovila ľubietovské kroje pre všetkých členov a členky folklórnej skupiny a pravidelne ich dopĺňa. V súčasnosti FSk tvorí ľudová hudba pod vedením Jána Majera a osem členiek ženskej speváckej skupiny – Majerky.

Za každým ich vystúpením sa skrýva radosť, niekedy aj náročná a poctivá práca. Čo bude v budúcnosti, nikto nevie, no s istotou tvrdia, že pokiaľ im budú stačiť sily a dobré zdravie, budú svojím spevom a humornými pásmami rozdávať ľuďom radosť. Ich cieľom je uchrániť a udržať čosi pekné, čisté, s dobrým morálnym základom.

I napriek náboru do FSk sa veľmi nedarí získať nových členov a členky. Dôvodom nie je však nezáujem, ale to, že si mladší či starší neveria. Neveria, že dokážu ľudové umenie interpretovať na pódiách pred širokou verejnosťou. Vedúci FSk je presvedčený, že v Ľubietovej sa nájde pokračovateľ, ktorému bude záležať na zachovávaní ľudových tradícií a zvykov. Veď človek, ktorý celým srdcom vie precítiť ľudovú pieseň, nemôže byť zlým človekom.