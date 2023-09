FUTBAL: Deväť Soboťanov uhralo remízu, Jesenské zničilo Dolnú Strehovú

Víkendové výsledky na jednom mieste.

NOVOHRAD. Rimavská Sobota s dvomi vylúčenými hráčmi vybojovala bod, Lučenec s ďalšou domácou remízou, víťazstvo Hnúšte nad Hajnáčkou, dve červené v dueli Čeboviec s Buzitkou či jeden gól v šlágri Haliče s Vidinou.

Tieto a mnohé ďalšie výsledky priniesli zápasy, ktoré sa cez víkend (9. a 10. 9.) odohrali naprieč ligami. Ako sa darilo našim mužstvám od tretej po siedmu ligu? Pozrite si výsledky, tabuľky i komentáre. Chýbajúce postupne doplníme.

V článku sa dočítate: ako prebiehali zápasy v P. Dravciach, Podrečanoch Mýtnej či Haliči,

prečo má tréner Rimavskej Soboty ťažké srdce na rozhodcov,

ako vidí domácu remízu kouč Lučenca,

prečo Fiľakovo zvažuje podať podnet na SFZ.

III. LIGA VÝCHOD - 6. KOLO

ŠK Odeva Lipany - MŠK Rimavská Sobota 1:1 (0:1)

Góly: 77. Vysočan - 5. Ciprus. ŽK: Kamenec, Jacko, Dlugoš, Kovalčík - Ťapaj, Ciprus, Úradník, Petrán, Krištof. ČK: 25. Luka, 56. Krištof (po 2. ŽK). R: L. Vrábeľ, M. Fedák, S. Horváth

Lipany: Bartoš - Kamenec, Jacko, Dlugoš, Kovalčík, Vysočan, Shliakov, Vranko, Vitovič, Timko, Kraľovič (Tomčík, Vysočan)

Rimavská Sobota: Ťapaj - Ciprus, Úradník, Gembický, Švehla, Luka, Juhász, Japhet, Petrán, Krištof, Jackuliak (Port, Oláh, Aremu, Vargic)

Eugen Bari, Rimavská Sobota: V prvom rade sa chcem poďakovať mojim hráčom za neskutočný výkon. Bol to kondične veľmi náročný zápas, ktorý zvládli na remízu 1:1. Chlapcom nemám čo vyčítať. Nezvyknem sa vyjadrovať k rozhodcom, ale to, čo sa stalo si vyžaduje komentár. To, čo arbitri urobili s hrou, to sa nestáva ani v poslednej lige. Také niečo by sa v tretej najvyššej súťaži nemalo stávať. Je mi to ľúto, pretože hráči, vedenie aj realizačný tím sa celý týždeň poctivo pripravuje na zápas a keď naň docestujeme, tak rozhodcovia celú snahu a prácu za pár minút zničia. Nechcem sa vyhovárať, ale toto je dôvod, prečo sme nevyhrali. Žiaľ, taká je realita, musíme ísť ďalej. Teší ma, že ôsmi chlapci v poli kondične vydržali, ale mrzí ma za celý tím, že to takto dopadlo, lebo si zaslúžil viac.

MŠK Novohrad Lučenec - Slávia TU Košice 2:2 (0:1)

Góly: 47. Šulek, 90. Kotora - 17. a 60. Sow. ŽK: Kotora - Vilčko, Vancák. R: F. Matej, T. Tůma, M. Baláž

Lučenec: Jenčo - Karkus, Fabian, Daško, Suja, Kotora, Hulec, Beran, Tannhauser, Berky, Šulek (Komora, Kovalčin, Pipíška, Jashari)

Košice: Pangrác - Pásztor, Gere, Vilčko, Tobiaš, Varga, Vancák, Tišťan, Kolbas, Sow, Randazzo (Gallo)

Tomáš Boháčik, MŠK Novohrad: Zápas bol pre nás typický - s dvomi rozdielnymi polčasmi. V 1. sme opäť nehrali tak, ako sme si predstavovali, ale vezmem to na seba, pretože napriek tomu, že som študoval hru súpera, tak som asi neurobil správne rozostavenie.