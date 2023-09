Zranenie predčasne ukončilo sezónu siláka Štefana Cimeta Nagya

Zranil si ruku na súťaži pod Tatrami.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Tohtoročná sezóna sa pre Štefana „Cimeta“ Nagya skončila predčasne. Silák z Rimavskej Soboty sa koncom augusta zranil na súťaži pod Tatrami a musel absolvovať operáciu. Donedávna plný súťažný kalendár tak nasledujúce mesiace už neotvorí.

„Pozvali ma do Popradu na súťaž Tatranský silák. Túto sezónu som sa najviac sústredil na medzinárodnú Premium Strongman League, takže Poprad som bral len ako prípravu na ďalšie ligové kolá. Napokon mi ale plány zhatil odtrhnutý biceps v úvode súťaže,“ opísal Nagy.

Silák podstúpil operáciu a teraz ho čaká rekonvalescencia. „Do konca PSL mi ostávali už len dve kolá. Ligu som mal veľmi dobre rozbehnutú a mohol som zabojovať o prvé priečky. Mrzí ma, že pre zranenie môžem všetky doterajšie kolá hodiť za hlavu,“ poznamenal.

Nagy sa zo zákroku zotavuje a postupne trénuje ostatné partie. Aj keď si podľa lekárskych prognóz už tento rok nezasúťaží, na nasledujúcu sezónu chce byť dobre pripravený.

„Zranenia sa stávajú, je to súčasťou tohto športu. Som rád, že to nie je veľmi vážne a že sa budúci rok budem môcť vrátiť do súťažného kolobehu. Budem si dávať väčší pozor a pripravovať sa v rámci možností,“ uzavrel Nagy.