FUTBAL: Derby vo Fiľakove aj s dvomi červenými, Buzitka ukradla lídrovi prvé body

NOVOHRAD. Ani počas tretieho septembrového víkendu nebola núdza o kvalitné zápasy. Fanúšikovská obec mohla vidieť zaujímavé súboje, v ktorých sa napríklad zrodili víťazstvá Tomášoviec, Kalinova, Hrnčiarskych Zalužian, Lučenca či Haliče, remíza Príbeliec alebo prehry Radzoviec a Poltára.

Ako sa cez víkend darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky, tabuľky a komentáre.

III. LIGA VÝCHOD - 7. KOLO

MŠK Rimavská Sobota - MFK Vranov nad Topľou 1:0 (1:0)

Gól: 32. Aremu. ŽK: Frühwald, Ciprus, Petrán - Digoň, Kulich, Kandala. R: T. Plavecký, M. Krivošík, S. Krivošík

Rimavská Sobota: Frühwald - Ciprus, Oláh, Aremu, Gembický, Úradník, Jackuliak, Juhász, Japhet, Petrán, Luterán (Port, Lupták, Da Silva, Matej, Kurek)

Vranov: Havrylenko - Babjak, Lukáč, Šuľák, Marcinko, Sabolčík, Digoň, Kulich, Straka, Verčimák, Kandala (Sabol)

Eugen Bari, Rimavská Sobota: Odohrali sme veľmi ťažký zápas. Pripravovali sme sa na futbalového súpera, ktorý nás prekvapil tým, že sa stiahol na svoju polovicu a čakal na protiútoky. Dobre sme kombinovali, aj keď nám chýbala rýchlosť, následkom čoho sa súper stíhal presúvať a pokrývať priestory. Mali sme vyhrať minimálne rozdielom triedy, no opäť sme nepremenili stopercentné šance. Jedine to ma trápi. Súper potom trochu otvoril hru a začal nás vyššie napádať. Dúfam, že už prelomíme prekliatie nepremieňania šancí, ale okrem toho som s víťazstvom spokojný. Ideme ďalej.

1. FK Svidník - MŠK Novohrad Lučenec 0:1 (0:0)

Gól: 70. Lukčo. Nepremenený PK: 84. Pipíška. ŽK: Grejták, Yánez - Tannhauser.R: M. Čiernik, S. Horváth, O. Šuba

Svidník: Dzupina - Santos, Lukčo, Grejták, Ducár, Leško, Yánez, Pončák, Vasiľ, Šuľák, Lima (Gajdoš, Palaj, Klučár, Makara)

Lučenec: Jenčo - Karkus, Fabian, Daško, Suja, Hulec, Kotora, Berky, Beran, Kovalčin, Šulek (Tannhauser, Pipíška, Jashari, Imre)

Tomáš Boháčik, Lučenec : Získali sme tri veľmi zlaté body po ťažkom výkone. Prvý polčas sme boli ustráchaní, báli sme sa hrať smerom dopredu. Po prestávke sa to, našťastie, zmenilo. Dostávali sme sa viac cez kraje, ako sme plánovali a so šťastím sme dali zaslúžený gól. V 84. min. sme nepremenili penaltu, ktorá by nás upokojila. Napokon sme však zaslúžene vyhrali, získali tri dôležité body a verím, že toto víťazstvo potvrdíme v derby s Fiľakovom, na ktoré sa veľmi tešíme.

FTC Fiľakovo - TJ Baník Kalinovo 0:2 (0:1)

Góly: 27. (PK) Kováč, 79. Bajo. ŽK: Tchania, Kojnok - T. Filipiak, Koták. ČK: 26. Telek - 55. Uhlár. R: D. Janček, D. Hrobárik, J. Kolesnáč

Fiľakovo: Páriš - Telek, Tchania, Illés, Köböl, Kojnok, Adamec, Iboš, Urbančok, Major, Hornyák (Fajd, Komar, Püšpöky, Košík)

Kalinovo: Danko - Uhlár, Vilhan, T. Filipiak, Fajčík, Bajo, Mielke, Blahút, Koták, Kováč, Talakov (A. Filipiak, Blahuta, Toshor)

Attila Visnyai, Fiľakovo: Prehrali sme. Gratulujem Kalinovu k víťazstvu