Motorkárov na juhu Slovenska ratovali záchranári, v jednom prípade leteckí

„Motocyklisti by si mali uvedomiť, že patria k jedným z najzraniteľnejších účastníkov premávky,“ zdôrazňujú policajti.

RATKOVSKÁ SUCHÁ, UTEKÁČ. Počas víkendu zamestnali záchranárov aj niekoľkí motorkári, ktorí pri dopravných nehodách utrpeli zranenia.

Podľa informácií, ktoré poskytli banskobystrickí krajskí policajti, udalosť pri Ratkovskej Suchej v okrese Rimavská Sobota si vyžiadala aj zásah leteckých záchranárov.

"Došlo k nej na ceste II/526, pri odbočke na obec Ratkovská Sucha. Podľa doposiaľ zistených informácií 64-ročný motocyklista, občan Rakúska, prešiel v zákrute do protismeru a narazil do zvodidiel, cez ktoré prepadol a utrpel zranenia," priblížili policajti s tým, že zranený motorkár bol z miesta dopravnej nehody transportovaný do nemocnice letecky.

Zrážka dvoch motorkárov

Neďaleko Utekáča, smerom na obec Sihla, zase došlo k zrážke dvoch motorkárov, z ktorých jeden utrpel zranenia.

"54-ročný vodič sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu motocykla, zišiel mimo cestu na nespevnenú čast, pričom stratil nad motocyklom kontrolu. Náhle spomalil a chcel sa vrátiť späť na vozočku, avšak v tom čase ho predbiehal ďalší motorkách. Došlo k ich stretu a 54-ročný motocyklista skončil mimo cestu v priekope, čím došlo k jeho zraneniu,"opísali ochrancovia zákona.

Dodali, že druhý motocyklista sa našťastie pri nehode nezranil a došlo len k poškodeniu motocykla.

Dostal šmyk

Policajti boli privolaní aj k nehode 46-ročného vodiča motocykla z Maďarska, ktorý sa zranil počas dopravnej nehody na ceste medzi Dekýšom a Bohunicami.

"Neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, následkom čoho dostal s motorkou šmyk a spadol. Podľa doposiaľ zistených informácií utrpel ľahké zranenie," uviedli policajti.

Nehody motocyklistov môžu mať fatálne následky

Policajti dôraznili, že motocyklisti by si mali uvedomiť, že patria k jedným z najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.

"Prípadný stret s motorovým vozidlom alebo s pevnou prekážkou sa končí vo väčšine prípadov ťažkým zranením, dokonca smrťou motocyklistu. Nemali by preceňovať svoje schopnosti a nepodceňovať riziká rýchlej jazdy," zakončili ochrancovia zákona.