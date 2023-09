Junior Lučenec rozbehol novú sezónu, Dirbáková vicemajsterkou Slovenska

Za sebou majú už dve súťaže.

LUČENEC. Do bitky o ďalšie medaily sa pustili aj v džudo klube Junior Lučenec. Partia talentovaných mládežníkov má za sebou už dva turnaje – jeden zahraničný a jeden domáci – na ktorých sa prebojovali na medailové pozície.

Junior začal súťažný ročník po lete plnom sústredení, tréningov a kempov na medzinárodnej súťaži v Brne, kde lučenské farby hájilo staršie žiactvo.

„V silnej konkurencii vyše tisícky pretekárov sme sa nestratili, aj keď chlapcom úvod sezóny nevyšiel podľa predstáv. Filip Nemčický, Norbi Gál (obaja do 73 kg) Jakub Martiš (do 81 kg) ani Samuel Pentka (juniori do 73 kg) sa neumiestnili. Viac sa darilo našim dievčatám,“ opísal tréner Michal Bokor.

Michaela Hanulová (do 52 kg) nezachytila úvod a po prvej prehre na turnaji skončila. Úspešnejšia bola Laura Vrbovská (do 44 kg), ktorej ťažké zápasy sa museli rozhodnúť až v zlatom skóre. Skúsená džudistka aj v Česku ukázala svoje kvality a vybojovala si bronz.